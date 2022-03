Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, 'Viernes Deluxe' dedicó su entrega de esta semana a Rocío Jurado. Durante la emisión, los colaboradores hablaron de la figura de la cantante cuando era toda una estrella y de su vinculación y relación con el feminismo.

En el documental emitido se mostró un fragmento de clip en el que se puede ver a Rocío Jurado junto a su marido, José Ortega Cano, en una rueda de prensa posterior a una corrida de toros. Mientras él habla sin cesar sobre su profesión y ensalza la figura del toro, su mujer se encontraba al lado.

A mitad de la respuesta del torero, 'la más grande' decidió interrumpirlo para lanzar un mensaje feminista: "Bueno, si no es por la vaca, no existe el toro… Vamos a dar a cada uno lo que es de cada uno. A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado. No me gusta tanto machismo".

Esta y otras declaraciones de la artista han provocada que en la actualidad se resalte su figura como defensora de la mujer. En el debate de 'Viernes Deluxe' muchos destacaron su apoyo al feminismo hace casi 20 años, fecha de la que es el vídeo con el que se dejó constancia de ello.