En 'First Dates' pasan comensales que no tienen pelos en la lengua a la hora de hablar de datos de su más profunda intimidad. Susi fue una de las participantes más abiertas y transparentes que han acudido al programa de Cuatro y entre otros temas no evitó hablar de sexo. La soltera reconoció llevar mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales.

Susi acudió al programa con ganas de encontrar un hombre con el que compartir aficiones y que le pudiera seguir el ritmo, mencionando en este requisito que tuviera una buena y potente economía. En el restaurante coincidió con Víctor, un señor al que le apetecía encontrar alguien con quien congeniar. La pareja no tuvo problemas en hablar largo y tendido, entre otros, del terreno sexual. Precisamente fue en ese punto en el que Susi lanzó una confesión: "Llevo diez años sin relaciones y sin sexo", sentenció ante la cara de sorpresa del comensal, que a su vez agradeció la sinceridad. La mujer se tomó a broma esta ausencia de relaciones sexuales: "Quiero alguien que vaya poco a poco y con mucha dulzura. Necesito un desatascador", añadió.