El romance entre Patricia Pardo y Christian Gálvez es una realidad. 'Socialité' desvelaba este fin de semana de que los presentadores han iniciado una relación, un tema que ha saltado este lunes a la mesa de actualidad de 'El programa de Ana Rosa'. Miquel Valls, reportero y colaborador del magacín, no ha dejado escapar la oportunidad para preguntarle a su compañera por este asunto.

Lo ha hecho, eso sí, de una forma muy discreta: "Estás muy guapa. Te brillan mucho los ojos. Te he visto mucho en la tele este fin de semana, ¿estás bien?". "El día de la Lotería de Navidad me preguntaste que si estaba enamorado", ha recordado el periodista, que ha terminado haciéndole la misma pregunta: "¿Estás enamorada?".

"En el fondo me lo merezco", ha confesado Pardo, que ha afirmado estar "feliz e ilusionada". "Voy a utilizar una frase de Ana Rosa que nos gusta mucho a los dos. Si son rosas, florecerán", ha apuntado la presentadora, confirmando de esta forma que se encuentra en un buen momento sentimental.

Pardo tampoco se ha librado de los comentarios de Joaquín Prat. Con humor, el copresentador le ha invitado a unirse al 'club social' del programa, donde se abordan las cuestiones relacionadas con el mundo del corazón: "¿Quieres venirte?". "Pues no, cariño, no me apetece lo más mínimo", respondía ella.

Prat mencionaba entonces el momento de "alta tensión" que acaba de protagonizar con Miquel Valls, haciendo así referencia al concurso que presenta Christian Gálvez en las mañanas de Cuatro. "Que seas muy feliz", le ha dicho a la gallega para zanjar la conversación y dar paso a los contenidos del día.