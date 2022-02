Es sin duda el concursante más popular de Jo en sé + que tu y esta semana ha regresado al concurso de IB3 por todo lo alto. Junto a sus compañeros del grupo ‘Bosses Vermelles’ de Campanet, Jaume Vilanova ha vuelto a ponerse el público en el bolsillo con su desparpajo y, sobre todo, con sus amplios conocimientos sobre numerosos temas tratados en el programa presentado por David Ordinas.

Lo hizo el primer día recitando de memoria el nombre y apellidos de los integrantes de la banda Led Zeppelin.

En Jaume Vilanova ha tornat 💥 pic.twitter.com/Q9mnHwaInq — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 22 de febrero de 2022

¿Cuáles son los apellidos más habituales de Ariany? Él lo sabe.

Meditam seriosament l'opció de fer un #JoEnSéMésIB3 edició Jaume Vilanova... Què trobes❓😉



Quin CRACK‼️💥🔝🤟🏻 pic.twitter.com/0718twyDd7 — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 23 de febrero de 2022

¿Reguetón? ¡También lo tiene controlado!

En Jaume Vilanova controla el món del reggaeton❓



En Jaume Vilanova controla el món del reggaeton‼️💥😉 pic.twitter.com/uLzud7S2ja — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 24 de febrero de 2022

La regreso de Jaume Vilanova a Jo en sé + que tu ha si todo un éxito y ha dado al programa el segundo mayor dato anual de audiencia, con un share del 7,2%.

Primera aparición

En su primera aparición en el programa, el pasado mes de noviembre, Vilanova ya hizo gala de sus amplios cocimientos sobre numerosos temas, especialmente sobre música.

Muy aplaudida fue la respuesta que dio en una prueba en la que tenía que adivinar el título de una canción distorsionada: “No me suena, pero se me ocurre —aunque no creo que lo sea— Me gusta ser una zorra”, afirmó entonces. Aunque no acertó, sus palabras, que consiguieron hacer estallar de risa a sus compañeros y al presentador del programa, se viralizaron y consiguieron rescatar del olvido uno de los temas musicales más polémicos de principios de la década de 1980 del grupo las Vulpess.