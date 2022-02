Ana Obregón ha conmovido este lunes a los espectadores de 'Mi casa es la tuya' con su desgarrador relato sobre la muerte de su hijo Aless tras su lucha contra el cáncer. Después de que un TAC y una resonancia mostrasen que había desaparecido, a los pocos meses, una revisión rutinaria confirmó que el cáncer volvió al cuerpo de Aless Lecquio: "Fue la única vez que le vi que se vino un poco abajo".

"Estuvimos un mes y medio ingresados con quimio sin poder moverse de allí. Tuvieron que hacerle dos operaciones y empezó la pandemia. Le tuvieron que hacer cosas que son horribles. Desparecí del mapa. El 24 de marzo (2020), me llamaron siete médicos para decir que había poco que hacer. Me levanté cabreada, diciéndoles que había mucho que hacer. Llamé al oncólogo de Barcelona y me dijo que fuésemos, pero, ¿cómo? No podía viajar de ninguna forma porque Aless estaba en la cama con tubos. Nos fuimos en ambulancia hasta allí. ¡Uf! Ocho horas. No podía ni comer", explicó.

Después de 7 meses, una resonancia reveló que el cáncer había vuelto. “Fue la única vez que vi que Álex se venía abajo”. @anitaobregon en #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/qIPNKdvBsI — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 21 de febrero de 2022

Posteriormente, Ana Obregón rompió a llorar al recordar cómo Aless empezó a tener unos grandes dolores por los que tenía pedir morfina cada dos horas después de llegar a Barcelona: "Yo dormía todas las noches con él. Me iba al apartamento, me duchaba, dormía una o dos horas y regresaba al hospital porque él quería que estuviese cerca porque le daba seguridad. ¡Vaya mierda! ¡Cómo sufrió, joder!".

"Se estará enfadando conmigo por verme llorar. Lo siento, Aless. Sufrió muchísimo. Lo increíble es que decía unas cosas. Al vernos a Alessandro y a mí... Me dijo que merecía la pena estar así por vernos a los dos juntos", afirmó la actriz entre lágrimas recibiendo el abrazo de Bertín Osborne.

A pesar de su estado, la familia mantenía viva la esperanza de que Aless se curase, pero desgraciadamente se apagó sin dejar de sonreír, aseguró su madre. "Me llamó Alessandro y me dijo: 'Vamos a sedarlo para que no sufra'. Era un lunes y así fue. Esa noche, sus padres estuvimos su lado cogiéndole de la mano. Y esa fue su última noche. Se fue y yo me fui con él, Bertín"

"Quiero que la gente sepa lo fuerte que fue mi hijo. Fue valiente hasta el final, y su padre ahí conmigo. Yo me quedé abrazada a él mucho tiempo y después se lo llevaron. Ahí dejé de ser fuerte. No sé con lo fuerte que fui entonces por qué ahora no lo soy. Me está costando mucho", le dijo Ana Obregón a Bertín Osborne.

La presentadora también contó cómo llegó a su casa después de que Aless falleciese en Barcelona: "Entré como muerta, estuve seis meses metida en mi cuarto. Todos mis amigos, en las redes… el cariño, ¡cómo se lo agradezco! De ese tiempo me acuerdo de poco más de estar metida en mi cuarto. Me costaba andar, me costaba hasta hablar. Cuando pierdes a un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo".

"No he querido porque me ha dado mi hijo una lección brutal de valentía, cómo voy a salir yo con ayuda. Voy a salir yo por mí, sin pastillas, sin ayuda. No quiero, quiero salir por mí y por mi trabajo interior", contestó Ana Obregón después de que Bertín Osborne le preguntase si necesitó ayuda, asegurando posteriormente una demoledora frase: "Yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, con su familia, tener hijos…".