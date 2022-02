Este martes, 15 de febrero, se vivió un divertido pero incómodo momento en 'El hormiguero'. El motivo no fue otro que la clásica llamada telefónica con la que Pablo Motos y su equipo regalan 3.000 euros al espectador que responde correctamente a la pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?".

Tras llamar a una persona que se mantuvo en silencio hasta que decidió colgar, El Monaguillo no se dio por vencido y realizó otro intento. "¿Qué quieres?", respondió desconcertado el hombre que cogió el teléfono. Pero solo unos segundos después, de fondo se escuchó la respuesta correcta: "¡La tarjeta de El Hormiguero!".

En ese instante, el plató del programa se convirtió en una auténtica fiesta, con Pablo Motos y sus colaboradores celebrando lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, la persona que se encontraba al otro lado de la línea cortó la comunicación al pensar que todo se trataba de una broma. "¡No se lo ha creído!", lamentaba el presentador mientras El Monaguillo afirmaba que iban a llamarle de nuevo para darle la buena noticia.

"Te acabamos de llamar, y aunque no te lo creas, esto es El Hormiguero. El Monaguillo te ha hecho una pregunta y alguien en tu casa ha contestado. ¿Has sido tú?", comenzó diciendo Motos ante el afortunado, que confirmó que había sido él. "¡No cuelgues, que has ganado!", pedía por su parte el colaborador.

Pero esta segunda llamada tampoco salió como se esperaban. El espectador, que no acababa de creerse lo que había pasado, se quedó en silencio hasta que Motos volvió a hablar: "Es imposible que te gastemos una broma y que puedan hablar Luis Piedrahita, Monaguillo, Marron, Trancas y Barrancas".

"¿Dónde hemos llamado?", preguntó Motos ante el ganador de los 3.000 euros, que respondió en tono irónico: "¿Me lo vais a ingresar ya? Porque voy justo de pasta". "No se lo cree", lamentó el conductor de Antena 3 mientras el hombre confirmaba sus sospechas: "No me lo creo".

"Me están dando unas ganas de quitárselos...", aseguró Motos, que ya estaba perdiendo la paciencia por esta surrealista situación. Finalmente, el ganador explicó que su desconcierto se debía a que acababa de aterrizar en Miami: "No estamos en España". "Acabamos de llegar hace 10 minutos", desveló el premiado.