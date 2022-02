Susi Caramelo arranca este martes un nuevo programa en Movistar+. Después de recorrerse Estados Unidos en 'Susi Free', la cómica estrena 'Rojo Caramelo', su nuevo formato en la plataforma de pago que supone su vuelta a las alfombras rojas de los grandes eventos nacionales e internacionales como los premios Goya, el Festival de Cine de Málaga, el Carnaval de Venecia, la Paris Fashion Week, los Grammys o los Oscars.

'Rojo Caramelo' llevará en cada episodio a Susi Caramelo a un gran evento para cubrirlo desde una perspectiva única: Susi trascenderá la alfombra roja y hará un reportaje exhaustivo con un monólogo de inicio y una entrevista en la que un “experto” en el evento en cuestión le aconsejará, le dará pistas e incluso le pondrá deberes. YOTELE habla con la cómica sobre su nuevo programa, entre otros asuntos.

¿Qué vamos a ver a partir de este martes en 'Rojo Caramelo', tu nuevo programa de Movistar Plus+?

Vais a volver lo de antaño en lo photocalls, pero además vamos a sumarle entrevistas con artistas invitados, que están siendo muy punteros, y un monólogo de inicio. El programa es semanal y corto de duración. Además, me vais a ver entrevistando más relajado, y no tan corriendo como en las alfombras rojas, y también doy el salto a los eventos internacionales. La verdad es que estoy muy contenta.

Me imagino que regresar las alfombras rojas después de que te hiciste muy popular cubriéndolas en 'Las que faltaban' debe ser muy especial...

Sí. A mí me hace mucha ilusión porque nosotros tuvimos que cortar esto un poco por el tema del covid, que hizo que se cancelasen todos los eventos. Fue como una marcha forzada de los photocalls, pero claro, quedaba mucho cachondeo ahí. A mí me hace mucha ilusión porque yo me encuentro súper cómoda. Es mi hábitat natural.

Hace poco, me hicieron un encargo de hacer la alfombra de Los 40 Music Awards. Estaba nerviosa porque hacía tiempo que no hacía este tipo de cobertura y de repente, volví a darme cuenta de que era lo mío. No tenía que tener ningún miedo porque me salía solo. Tengo mucha facilidad para ello.

Has llegado tan alto que hasta has cambiado las tornas y ahora posas en ellas.

Ya te digo. De hecho, este año, el Festival de Málaga me invitaron como invitada y les he tenido que decir que iba como reportera. Me iban a pagar la estancia con lo que molaba todo y les he tenido que decir que estoy trabajando. Hombre, yo intentaré meterme a posar por delante, pero, vamos, el rollo que todos sabemos que tiene el Festival de Málaga no voy a poder vivirlo. Yo desdoblarme no puedo. Entonces, pues nada y tengo que elegir el trabajo, pero me has jodido que no veas. Es lo que tú dices. Ahora me invitan para posar por delante del photocall y muchas veces tengo que por detrás porque tengo que currar, pero luego a la fiesta me colaré (risas).

El evento con el que estrenarás este martes será la gala de los Premios Goya, evento que también hiciste uno de tus primeros especiales en solitario en Movistar Plus+ ('Lo de los Goyas'). Sabiendo que te gustaría presentarlos, me imagino que te hará especial ilusión empezar ahí.

Claro que me hace ilusión. Es uno de los eventos más importantes del año, y además de cine, que es lo que me gusta. Los primeros años siempre son muy guays, pero me hace la misma ilusión porque hay gente a la que no he podido entrevistas como, por ejemplo, Penélope Cruz o Javier Bardem. A ver si los cazo este. Además, como te digo, voy a ir más relajadita porque el año que estuve hice 10 horas de alfombra y este año no vamos a hacer tantas porque tenemos un tiempo limitado y no es necesario que hagamos tanto tiempo de grabación para que se queden en X minutos de edición. Entonces, voy a currar menos y voy a tener más tiempo para la fiesta de después.

Que tengas buen viaje a los @PremiosGoya, @susi_caramelo 😊

Ya nos cuentas el martes qué tal el viaje en tren y la gala con el estreno de #RojoCaramelo 😜 pic.twitter.com/wQicoMC3Nx — #0 por Movistar Plus+ (@cero) 12 de febrero de 2022

Además, Penélope y Javier están nominado a los Oscars, ceremonia que también cubrirás en este programa...

Sí, además tengo que avisarles para que me atiendan en la alfombra roja de los Óscars porque ya sabes que inglés no hablo. Me los tengo que ganar para que me hagan caso allí. También te digo que tengo preguntas del 2019 que se me quedaron ahí sin hacérselas porque no pude entrevistar. Entonces, voy a hacer un remember y se puedo colarle alguna de estas cuestiones se la cuelo.

Es que si los Premios Goyas son top, los Óscars ni te digo...

Los Oscar van a hacer muy guays. Aparte, este año cuando este allí grabando, estuve viendo el Teatro Dolby y creo que eso va a ser muy impresionante verlo así. Es que luego los actores de Hoolywood parecen que son de mentira. Son la gente más guapa del mundo. Ahí es donde tengo que estar.

¿Te has hecho una idea de lo que puede pasar allí cuando estés en la alfombra roja de los Oscar?

Creo que lo que me va a pasar allí es que me ha va a costar la vida poder acceder a los actores porque hay como varios niveles y que es muy difícil pasar, como yo lo llamo, de tercera fase. Va a ser muy complicado. Entonces, no sé cómo me las voy a ingeniar. Tengo alguna idea que no quiero avanzar, pero hay yo tengo que dar la nota de alguna manera porque ahí no me conoce nadie. Es como volver a empezar allí. No sé cómo lo voy a hacer. Algo chulo va a salir. Entré o no entré, algo haré por ahí seguro.

Luego, voy a verlos relativamente cerca y yo tengo mucha cara. Muchas veces me sorprendo a mí misma. Cuando pienso que no puedo tener menos vergüenza, todavía tengo menos. Voy a ser vuestra representante del mamarachismo allí. Seria no soy. Entonces, pondré un chat para me vayan diciendo todas las mamarachadas que se les ocurra a España.

Pero, hombre, me imagino que no te vestirás con la bandera española nivel Sonia Monroy.

No, pero no es por nada. Es que odio la combinación del color rojo con el amarillo. No me gusta nada. Creo que no pega.

Por cierto, ¿estará Sonia Monroy este año? Ojalá me la encuentre. Nos reímos de Sonia Monroy y luego está ahí en los Óscars. O sea que poca broma con ella.

Además de la alfombra roja de los Goya y los Óscars, ¿en qué otros eventos grabaréis el programa?

También estaremos en la Semana de la Moda de París y en el Carnaval de Venezia. En España, tenemos el Festival de Málaga, la feria ARCO, los Carnavales de Las Palmas... Los festivales de cine los vamos a cubrir todos los importantes. Además, de música, estamos trabajando para ver si podemos acceder a los Grammy.

Echando la vista atrás, desde esos reportajes de 'Las que faltaban' hasta este instante en el que incluso has hecho cine, ¿qué balance haces?

Por supuesto que positivo. Fíjate todo lo que he conseguido. Fue terminar 'Las que faltaban' y me ofrecieron un programa. Luego vino otro y ya voy por el tercer programa que me ofrecen, y encima con mi nombre. Son como personalitys. Soy consciente de la suerte que tengo y estoy muy agradecida de ello, ya que es muy difícil que ocurra esto en televisión. Muy mal no lo tendré que estar haciendo. Me doy con un canto en los dientes, sobre todo, porque han sido dos años muy duros para mucha gente que se ha quedado sin trabajo y yo no me puedo quejar entro de todo lo negativo que fue el tema de la pandemia y de lo que ha supuesto para todos.

La gente vio que fue de un día para otro pero yo llevaba muchos años currando para llegar arriba. Es verdad que cada uno tiende a pensar en lo suyo pero a mí cuando llegué a lo más alto se paró el mundo y no pude disfrutar de ese momento al 100% y vivirlo de verdad. Ha sido duro procesar pasar de un ritmo tan frenético a un parón absoluto, que dura un año, en tu mejor momento. En aquel momento de mi carrera no puede disfrutar de nada. Estaba centrada en el curro y trabajando por encima de mis posibilidades. Va a parecer frívolo pero era el momento en el que me conocía todo el mundo y me invitaban a fiestas, y de repente nos plantan una mascarilla y se acabaron los eventos, juntándose con otros asuntos personales que nadie sabe y que fueron muy duros.

¿Te consideras un referente de los personalitys de este país?

Realmente no lo me considero. Sería muy engreído por mi parte ser un referente de algo. El público es el que te convierte en ello- Si algún día me lo considero dame dos hostias y bájame los humos

Yo estoy pensando en el de ahora. Bastante tengo con los cuatro meses que tengo por delante, que son una locura, como para pensar en el siguiente programa. Estoy centrado en lo mío, que es esto, y lo que vendrá, ojalá lo haya, pero ya se pensará cuando venga. Yo tengo un equipo detrás que piensa muy bien. Yo estoy a poner la cara, las risas con la energía altas y a muchas cosas. Habría que pensar en el formato que viene, pero cuando se dé la situación. No hay que avanzar las cosas porque, incluso a veces, dan malfario. Yo en lo que me preocupo es hacer 'Rojo Caramelo' bien para que se me ofrezca otro. Ese es mi máximo objetivo a día de hoy.