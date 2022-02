Muere la actriz María Antonia Goás, la abuela televisiva de la fabada

El teatro asturiano está de luto. María Antonia Goás Sánchez (Vicedo, Lugo, 1936), la actriz amateur que interpretó a la abuela de la fabada Litoral, falleció este miércoles por enfermedad a los 85 años. Su última actuación sobre las tablas fue en mayo de 2019 en la obra “Los árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona, en la que interpretó a otra abuela. “Pudo ser una actriz de primer nivel nacional”, afirmó, muy afectado por su adiós, el director de escena Andrés Presumido. Pudo ser, porque Goás empezó tarde en el teatro, una vez jubilada, con el grupo del Centro Asturiano. La televisiva artista era maestra, licenciada en Historia, y fue funcionaria de la Seguridad Social.

“Era una mujer excepcional en todo los sentidos: compañera, amiga y actriz. Era la abuela o madre por antonomasia. Tenía siempre una palabra para ayudarte y animarte. Yo me consideré siempre su hijo adoptivo”, confiesa Presumido. Quienes conocían a Goás dicen de ella que era una persona “maravillosa”, de esas que “dejan huella”. “Era una mujer vocacional y muy sabia, capaz de aprenderse textos enormes con más de 80 años”, subrayaron. Era también, según describen, “muy sensible” y una gran coleccionista de lápices y sellos.

Su pérdida generó pena, pero no sorpresa, ya que María Antonia Goás, que llegó a Asturias con 18 años, llevaba desde el pasado mes de enero “malina”. Una bacteria atacó sus pulmones y la actriz no lo pudo resistir. Entre más familia, deja un hijo, Cándido, y una nieta, Sara. María Antonia Goás llevaba viuda muchos años; su marido era el popular médico ovetense Cándido Blanco. “Tengo la felicidad en mi familia; si la vida me regala el teatro, ¿qué más puedo pedir?”, declaró en 2017 su última entrevista en La Nueva España, diario del mismo grupo, Prensa ibérica, que este periódico.

A pesar de que se subió tarde a los escenarios, Goás alcanzó rápido la fama. Su papel como la abuela de la fabada en el anuncio de Litoral contribuyó a ello en 2009 bajo el lema “Las fabas son sexy”. Su vídeo publicitario tuvo un gran éxito. Sin embargo, ella siempre le quitó importancia: “Es más difícil hacer una obra de teatro”.

Su funeral tendrá lugar el próximo sábado, a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial del Corazón de María de Oviedo. Hoy, a las 13.30, se oficiará la celebración de la palabra en la capilla en la capilla del tanatorio Los Arenales. Por deseo de Goás no se admiten flores, pide donar el dinero al Banco de Alimentos o a la Cocina Económica.