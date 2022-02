La preselección de San Marino para elegir a su representante en la próxima edición del Festival de Eurovisión 2022 tendrá presencia española. La televisión pública de la Serenísima República ha hecho pública la lista de los 10 participantes que competirán el próximo 19 de febrero en 'Una Voce per San Marino', entre los que se encuentra Cristina Ramos.

Aunque, de momento, se desconoce con qué tema competirá en este formato, la cantante canaria optará a participar en el certamen europeo después de haber participado en importantes programas de la 'Got Talent España' (Telecinco) y 'La voz México' (Televisa), 'Tu cara me suena' (Antena 3) y de 'America's Got Talent The Champions' (NBC), entre otros.

Francesco Monte, Burak Yeter & Alessandro Coli, Valerio Scanu, Blind, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus & Alberto Fortis, Fabri & Labiuse feat MIODIO y Achille Lauro, que acaba de participar en la última edición del Festival de Sanremo con el tema 'Domenica', serán los otros 9 rivales de la artista española en esta preselección de San Marino, que será presentada por Senhit, su representante en el año 2021 con tema 'Adrenalina'.

No es la primera vez que Cristina Ramos intenta participar en el Festival de Eurovisión. En un encuentro con la prensa previo a la octava edición de 'Tu cara me suena', la canaria confirmó que fue una de las artistas que TVE barajó para la elección interna del representante de España en el Festival de Eurovisión del año 2020, edición fue cancelada por la pandemia, siendo, finalmente, Blas Cantó el elegido : "Eso, para mí, fue estar en la quinta nube del más allá".

"Como vimos que me nombraban mucho, dijimos de estar preparados y presentar un tema. TVE se puso en contacto con nuestro equipo y estuvimos entre las opciones que barajaba para la candidatura de este año", contestó al ser preguntada por Yotele sobre el tema.

Casualidad de la vida, la participación de Cristina Ramos se produce después de que TEN Tv anunciase que había adquirido los derechos de 'Une voce per San Marino', la tercera preselección que emitirá en abierto en esta temporada eurovisiva.

No sólo el único formato eurovisivo que se podrá ver en su programación, ya que la cadena del grupo Secuoya también emitirá las grandes finales del 'Eesti Laul’ 2022 (Estonia), el próximo 12 de febrero, y la del ‘UMK’ 2022 (Finlandia), el próximo sábado 26 de febrero.

Estas tres citas pre-eurovisivas serán narradas y comentadas por Luis Mesa, periodista musical e integrante de 'Euromovidas', y Abel Arana, Abel Arana, productor musical, escritor y comunicador digital.