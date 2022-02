La cantante lírica Ainhoa Arteta visitó 'El Hormiguero 3.0' el pasado jueves, concediendo su primera entrevista y aparición en la televisión después de estar al borde de la muerte debido a una enfermedad.

La vasca le contó a Pablo Motos cómo fue su experiencia en la UCI, donde casi perdió la vida, e insistió en la importancia de la fortaleza mental para superar situaciones difíciles. Para ello, puso como ejemplo a Rafa Nadal, que "demostró a todo el mundo en España que la fuerza mental es muy importante en estas situaciones. Aun con una lesión se pasó cinco horas jugando y no perdió en ningún momento la esperanza".

Arteta detalló en el programa de Antena 3 que tuvo un cólico nefrítico que se extendió a todo el cuerpo provocando una sepsis y un fallo multiorgánico. La vasca tuvo que ser inducida al coma durante cuatro días y confiesa que "se salvó por los pelos" porque los médicos intentaron suministrarle todo tipo de antibióticos para eliminar la infección de su cuerpo aun sin éxito por culpa de la resistencia que tenía a este tipo de fármacos. Sin embargo, los sanitarios decidieron administrarle penicilina, a la que es alérgica, para curarla y sobrevivió aunque perdió varios dedos de la mano derecha y de los pies.

Asimismo, la intubación a la que tuvo que someterse hizo que se le cerrara una glándula que se encarga de lubricar las cuerdas vocales y, debido a un quiste en la garganta, se quedó sin voz. Para ponerle solución, se operó con uno de los cirujanos más importantes del mundo y en pocas semanas volverá a cantar en un recital.

Aún habiendo pasado un 2021 bastante duro, Arteta quiso dar un mensaje de esperanza: "La única manera de salir de estas situaciones es con fuerza mental", poniendo de ejemplo al tenista Rafa Nadal por su victoria en el Open de Australia: "Se pasó cinco horas jugando y no dejó de pensar ni un momento en la bola. Mi vida tiene que continuar. Me duela o no me duela, tengo que seguir".