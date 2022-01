Alejandro Nieto ha sido uno de los participantes de 'La isla de las tentaciones' que más ha destacado por su fuerte personalidad que le llevó a tener momentos de máxima tensión llegando a suplicarle de rodillas a la presentadora Sandra Barneda una hoguera de confrontación debido a la inseguridad que sentía acerca de lo que pudiera hacer su novia Tania con alguno de los solteros.

La cuarta temporada del programa de Telecinco estuvo marcada por momentos muy intensos como la huida de Zoe y su aparición en la hoguera de los chicos, las infidelidades de Álvaro y Rosario, el trío entre Rosana, Álvaro y Sabela, la indecisión de Nico con Miriam y Rosana, entre otras muchas cosas.

El pasado 25 de enero se emitió la última entrega del reality con un debate para aclarar algunos de los asuntos pendientes que habían quedado en el aire como la relación entre Tania y Alejandro. La pareja se marchó por caminos separados al final de la experiencia en República Dominicana, sin embargo, pudimos constatar en el reencuentro, seis meses después, que habían vuelto. A pesar de ello, Stiven le confesó a Alejandro que Tania y él se habían acostado los días posteriores a su vuelta a España, algo que ella negó rotundamente.

A pesar de las rotundas negaciones de Tania, en el último debate de 'La isla de las tentaciones' del pasado martes salió a la luz que el encuentro entre Stiven y Tania sí ocurrió. La novia de Alejandro confesó que mantuvieron relaciones pero "sin penetración".

La joven acabó derrumbándose y pidiendo disculpas a Stiven además que intentar explicarle a Alejandro el por qué de sus actos: “Tengo mucha presión, Ale. Nunca he querido hacerte daño. Cuando salí de la isla estaba confundida, no sabía si quería estar contigo y me dejé llevar. Si no te lo reconocí es porque me di cuenta de que no estaba preparada para perderte”.

El hijo de Alejandro Nieto

El gaditano mencionó a su hijo en el debate, algo que ha sorprendido a la audiencia, ya que es un detalle de su vida privada que no es muy conocido, ya que en ningún momento fue mencionado durante la estancia en República Dominicana. Lo cierto es que Alejandro tiene un hijo de 7 años, al que tuvo con su novia "de toda la vida" con apenas 22 años. En aquel momento él no quería ser padre, pero la madre del niño quería tenerlo. Sin embargo, a los cuatro meses de nacer le diagnosticaron un cáncer por lo que tuvo que estar ingresado en el hospital durante un largo periodo de tiempo. En 2016, cuando el niño tenía dos años, Nieto participó en el reality de 'Gran Hermano VIP' aunque lo abandonó a un paso de la final para estar presente en la última revisión médica del niño.

De hecho, en 2020 hizo uso de sus redes sociales para denunciar que hacía meses que no veía a su hijo. El gaditano se había mudado a Gran Canaria para vivir con Tania: "Llevo aquí como un mes y medio ya, para dos meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular… No sé absolutamente nada" se lamentó a través de un vídeo donde se le veía claramente afectado. Desesperado, hizo una petición a sus seguidores: "A todo el que conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón. Se lo pido de por favor". En la actualidad, no se conoce más información sobre el hijo de Alejandro Nieto, ya que su madre es totalmente anónima y no quiere tener nada que ver con el mundo de la televisión.