Hace unos días trascendió que la Comunidad de Madrid tendrá que pagar 30 millones de euros por las 135 'camas fantasma' del hospital Puerta de Hierro. Aprovechando que Esperanza Aguirre acudió ayer al plató de 'Todo es mentira', Risto Mejide quiso preguntarle por este asunto. Sin embargo, a la expresidenta de la región no le hizo ninguna gracia que el presentador pusiera este tema sobre la mesa.

"Tenemos un tema que te compete, que tiene que ver contigo. La Comunidad de Madrid ha tenido que pagar 30 millones de euros por 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda que nunca existieron porque tú las ordenaste retirar", comenzó explicando Risto: "La concesionaria las tiene que seguir cobrando, con lo cual, ahí estamos. Teniendo que pagar esas decisiones".

Aguirre se limitó a decir que la concesionaria "recurrió contra la decisión de la Comunidad de Madrid de no pagarles" y que se le ha dado la razón "en primera instancia". "Todo esto ha ocurrido mucho después de irme de la comunidad", apuntó la expolítica del Partido Popular.

"¿En el momento que tomaste esa decisión también cambiaste el pliego de las condiciones de la concesionaria?", le preguntó el conductor del programa a su compañera, que volvió a desmarcarse de toda esta situación: "Yo lo que dije es que los hospitales públicos, en mi opinión, tenían que ser de habitaciones individuales".

Risto recordó entonces que había ocurrido durante el mandato de Aguirre y que, por tanto, era responsabilidad suya. "Estoy muy orgullosa de haber decidido que los hospitales públicos tengan habitación individual", replicó ella, visiblemente molesta, mientras elevaba el tono de voz: "Supongo que lo harían bien, porque al interventor y a todos los servicios de contratación les parecía que todo estaba bien".

Acto seguido, Aguirre le reprochó a Risto que le preguntara sobre esta polémica: "Creía que era una comentarista, no sabía que era una entrevistada para que me ataques por lo que ha salido hace 15 días". "Si lo sientes como un ataque no es culpa mía", se defendió Risto ante la colaboradora, que se mantuvo en sus trece: "Sí, lo siento como un ataque. Por eso no es una noticia de hoy, es una noticia de hace 15 días. Me parece fenomenal, pero creía que venía como comentarista".