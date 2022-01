Han pasado menos de dos semanas desde que 'Secret Story 2' abriera sus puertas en Telecinco, pero el reality ya ha encontrado a la primera 'carpeta' la edición. Aunque muchos espectadores no terminan de creerse la historia entre Elena y Alberto, al igual que muchos de sus compañeros, los concursantes han dado un paso más en su relación con un 'edredoning' que ha generado reacciones de todo tipo.

'La noche de los secretos', el debate presentado por Toñi Moreno en la noche de los domingos, mostró ayer las imágenes del encuentro de la pareja bajo las sábanas. Antes de llegar a ese punto, Elena y Alberto se habían dado su primer beso y habían hablado de la posibilidad de hacer una petición a la organización del programa: "Vamos a tener que tirar de la hora sin cámaras".

Más adelante se metieron en la cama y se taparon con el edredón, dando lugar a que el resto de habitantes comenzaran a especular sobre lo que estaba sucediendo. "¿Eso es la hora sin cámaras?", se preguntó Brenda al percatarse de que todas las cámaras estaban enfocando al techo.

"Están chingando", aseguraba por su parte Carmen, que no termina de creerse este romance: "Son dos personas que están aburridas, no han encontrado su lugar con nadie, se han unido y han dicho... Pues nos liamos por liarnos. Pero ahí no veo ni atracción ni nada".

Minutos después, los dos protagonistas de la trama comentaron con sus compañeros lo que había sucedido. "Nosotros no hemos dado nada de espectáculo, ¿eh?", aseguró Elena mientras que Alberto corroboraba su versión: "No hemos movido la cinturita". "No ha pasado nada, de verdad", insistió ella sin convencerles.