Después de mucho tiempo, Bárbara Rey da su primera entrevista para hablar de su vida en un plató de televisión. Antes de esta intervención en el 'Deluxe', la vedette acudió recientemente Telecinco para defender a Sofía Cristo durante su participación en 'Secret Story'.

Además, ha realizado varios directos en su cuenta personal de Instagram. El último ha sido esta misma semana, con un divertido encuentro social con Cristina Tárrega, en compañía de su hija y su amigo Luis Rollán.

En el Live, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' le preguntó a Bárbara Rey por su posible participación en 'Supervivientes', sorprendiendo con una respuesta en la que se lo esté planteando: "Lo que más miedo me da son las pruebas, que son muy duras", confesó

Sofía Cristo intervino para tratar de disuadir a su madre: "No quiero que vaya. Yo he estado y puedo decir que es un reality muy duro, en el que duermes en el suelo. Mi madre tiene 72 años y no quiero que no pase mall". Por su parte, Cristina Tárrega se mostró a favor de su participación. "Si Carmen Lomana fue, tu madre también. Ella es una mujer peleona que ha pasado por mucho y lo haría muy bien".

Cabe recordar que la actriz ya participó en otros realitys como 'Acorralados', emitido en Telecinco en 2011, en el que tuvo un mítico enfrentamiento con Mari Ángeles Delgado, madre de Aída Nízar.

Este portal ha informado en diferentes ocasiones que Bárbara Rey ha recibido propuestas de Telecinco y Bulldog TV para participar en el reality de supervivencia, que han sido rechazadas por la artista por no alcanzarse sus pretensiones económicas. En 2019 el año en el que más cerca estuvo de participar, pero todo se truncó con la aparición de Isabel Pantoja, que cerró un acuerdo y hacía inviable para Telecinco asumir dos cachés tan altos.