La primera edición del 'Benidorm Fest' contará con público en directo en sus tres galas, aunque no como se esperaba. En un principio, TVE declaró que iba a poner a disposición del público un número de entradas gratuitas para todo aquel que quisiera acercarse a seguir el festival, que se celebra en la ciudad alicantina. Sin embargo, la pública ha matizado quiénes podrán asistir al festival.

Las entradas siguen siendo gratuitas, aunque no se pueden adquirir libremente, ya que han sido distribuidas a través de Boomerang, la productora detrás de esta primera edición. A su vez, la compañía ha subcontratado a Temps, empresa de asistencia de público, para dicha acción.

Tal y como informa ahora la pública "Temps ha distribuido entre las dos asociaciones de fans españolas, OGAE y AEV, y de medios de comunicación especializados en el certamen, las invitaciones, un total de 500, ubicadas en el foso. Todas las entradas son gratuitas y por invitación directa".

Invitaciones

Por lo tanto, no todo el público puede asistir en directo a las galas, sino únicamente quienes hayan recibido invitación gratuita por parte de la productora y la empresa subcontratada. Además, la pública se ha reservado otras invitaciones para repartir entre RTVE, Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm.

En una rueda de prensa celebrada el pasado 13 de enero, la pública explicó que todavía no tenían "un aforo definitivo" dado que se estaban realizando pruebas de seguridad en el recinto deportivo de la localidad alicantina para tener un número exacto, problema al que hay que sumar las restricciones por el covid.

"La semana que viene habrá un aforo real. ¿Qué es lo que esperamos? 1000 y pico personas, pero eso se reducirá por las medidas sanitarias", afirmó María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, recalcando que la cadena pública no quiere crear falsas expectativas al respecto: "No hemos querido sacar entradas para después de retirarla". Por lo tanto, y aunque no se ha aclarado una cifra concreta, se podría esperar un número de espectadores en vivo similar al de una gala de 'Operación Triunfo' o 'Tu cara me suena'.

"La prioridad absoluta es el espectáculo, el show de las tres galas, que es nuestra imagen para Europa. Tampoco nos podemos comprometer a llenar el polideportivo. Pero pensemos que la prioridad es proteger a los artistas y trabajadores", aseguró Eva Mora, jefa de la delegación de España en el Festival de Eurovisión y una de las máximas responsables de este 'Benidorm Fest'.