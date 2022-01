Marta Riesco se ha convertido en la protagonista del día. Una revista del corazón avanzaba esta mañana en su portada que la reportera de 'El programa de Ana Rosa' y Antonio David Flores están viviendo juntos, aportando unas fotografías que demostrarían su relación. Después de que saltara la noticia, Patricia Pardo comentaba en el sumario del magacín matinal que su compañera iba a dar su versión.

Marta Riesco ha optado por no acudir al plató de su programa, a pesar de que estaba trabajando en las instalaciones de Mediaset. Sin embargo, ha confirmado que la noticia es verdadera. Aunque no ha querido dar la cara en el 'club social', Antonio Rossi ha trasladado todo lo que le había dicho la periodista. "Me ha contado que no van a negar la evidencia. Es decir, están juntos".

"Él pasa tiempo en casa de ella. Me dice que ella es una mujer soltera y él un señor separado. A partir de ahí no ha ahondado más en la historia. Serán ellos lo que digan lo que tengan que decir", ha añadido el colaborador.

Unos minutos antes de que Rossi compartiera la reacción de Riesco ante la publicación de la portada en cuestión, Joaquín Prat mostraba su malestar con ella por no ponerse delante de la cámara: "Voy a decir una cosa. En mi modesta opinión, creo que la que tendría que estar aquí sentada es Marta Riesco. Y te lo digo a ti, Marta".

"Como es una decisión libre que tienes que tomar. No sé si es inamovible o no y no habría ningún problema en que decidieses no hacerlo, pero mi opinión es que deberías", ha querido dejar claro el copresentador. "Yo le he dicho lo mismo, que hay que coger el toro por los cuernos y que hay cosas que no se pueden evitar", ha apuntado Rossi.

Después de que en octubre trascendiera la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, diversas informaciones apuntaron al romance entre el exguardia civil y la reportera como causa de la ruptura. En aquel momento, Riesco quiso desmarcarse de la polémica con un comunicado en el que afirmaba que no quería hablar "de temas personales". "Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado. Quiero recordarles que no soy un personaje público", afirmó.