Dos días después de hacer historia en Antena 3, Cristina Pedroche ha visitado este lunes el plató de 'Zapeando' para hacer balance de sus octavas Campanadas consecutivas. Gracias a la expectación por el vestido de la presentadora, la retransmisión de la cadena principal de Atresmedia ganó por primera vez a la de TVE con un 33,7% de cuota de pantalla y más de 6,3 millones de espectadores.

Esta tarde, Pedroche ha explicado que quería "renacer" con su espectacular traje: "Creo que el renacer es posible y todo el mundo puede renacer las veces que sean necesarias". "Para mí es la noche más especial del año, y que la gente nos haya acompañado es un sueño que año tras año se sigue cumpliendo", ha asegurado en el programa de laSexta.

La colaboradora ha afirmado que este evento le hace "muy feliz", aunque ha reconocido que supone "mucha presión". "Hay que digerirlo con calma, porque como siempre, hay opiniones para todos los gustos", ha comentado ante Dani Mateo, que ha hecho referencia a los haters que cada Nochevieja critican a su compañera: "Hay gente que no descansa ni en Nochevieja, que tiene ese veneno ahí y lo tiene que soltar". "Si les viene bien soltarlo, que lo suelten, pero solo contra mí y mi vestido. Pero a mi equipo que me lo dejen tranquilo", ha pedido Pedroche.

Por otro lado, también ha hablado sobre el motivo por el que decidió aparecer sin pelo ante las cámaras. "Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo", ha recordado: "Me dijo que iba con el casco y que me lo tenía que rapar por la parte de abajo y la zona de las orejas, pero en el fondo te quedas como a medias".

"Si yo me rapo ahora mismo, mi cabeza no estará tan lisa ni del mismo color", ha explicado Pedroche, que no se rapó de verdad al encontrar una alternativa: "Hicimos una prueba con caracterización para ver si podíamos esconder todo el pelo y que quedara de forma natural".

"Es algo lícito para usarlo en moda, en la vida y en todo. Me encanta la caracterización final y todo lo que nos hemos divertido, que para eso está. Un vestido es un look, pero es diversión y televisión. Creo que ha sido un exitazo", ha añadido por su parte Josie.