No solo Cristina Pedroche llamó la atención con el vestuario que eligió para dar las Campanadas en Antena 3. Dani Mateo también ha sorprendido al lucir un llamativo traje rosa en forma de mono con pedrería, escote pronunciado, botas plateadas con tacón, gafas y sombrero para acompañar a Cristina Pardo en esta retransmisión de fin de año en LaSexta.

"Creo que es un ejercicio de democracia precioso. En LaSexta creemos en la democracia, y esto lo ha votado el pueblo. Ellos han querido verme así y hay que pagar las consecuencias. Además, me he quitado un mechón rebelde que tenía aquí. La verdad es que me veo bastante bien. Estoy que me daría un paseo en barca", aseguró el presentador de 'Zapeando' después de aparecer en el set de LaSexta con dicho vestuario. "Tienes más escote que yo. Es impresionante", le dijo Pardo inmediatamente después.

Concretamente, este vestuario ha sido elegido a través de una votación entre los espectadores de LaSexta. Después de varios días de sufragio, los televidentes optaron mayoritariamente por este conjunto bautizado como 'ElTonton John', descartándose las opciones 'Agente 0,07', de corte más elegante y formal al más puro estilo James Bond, y 'Bugs Dani', que se trataba de un disfraz de conejo.

De esta manera, Cristina Pardo repitió, por quinto año consecutivo, como conductora de la retransmisión especial y Dani Mateo, conductor de ‘Zapeando’ y colaborador de ‘El Intermedio’, debutó en esta cita tan espacial con la audiencia en estas campanadas en la que ambos aportaron humor y emoción al cambio de año desde la tradicional Puerta del Sol.