Ayer en 'Sálvame' se colaron los ruidos de unas obras: las de los baños de Mediaset y los que utilizan los trabajadores del programa de la tarde. Esta reforma dio pie a que los colaboradores recordaran que desde que trabajan en dicha empresa nunca antes se habían hecho obras en las instalaciones.

Kiko Hernández aseguró haber utilizado mucho esos baños para hacer sus necesidades, una confesión escatológica que produjo rechazo entre sus compañeros. "¡Qué poca memoria tenéis!", dijo él. A raíz de esto, Kiko desveló algo: "¡Yo empecé como redactor en Sálvame!". "Los que han estado aquí desde el minuto uno se llaman Belén Esteban y Kiko Hernández", añadió, ante la risa generalizada.

El tertuliano contó su periplo trabajando en la redacción del programa en la primera etapa de su historia: "Yo llegaba a las once de la mañana y me quedaba hasta las ocho, que era cuando me iba", explicó sobre este periodo que duró tres meses.

Acto seguido, comentó un desencuentro que tuvo con Carlota Corredera, por aquel entonces directora del espacio: "Ya lo he contado mil veces pero es bueno recordarlo una vez más: Carlota era la directora, y me pilló con una factura de un piso del que se me había olvidado pagar la luz y me la cortaban. Me dijo: '¡Aquí se viene a trabajar, no a arreglar asuntos personales!'". Hernández le quiso hacer entender que era un asunto importante, a lo que se llevó otra cortante respuesta: "¡He dicho que no!". "Con una voz... Me dejó...", añadió.