El debate sobre el estado en el que se encontraba Verónica Forqué durante su participación en 'Masterchef Celebrity' sigue abierto. Juanma Castaño ha afirmado esta semana que la actriz, que el pasado 13 de diciembre se quitó la vida, optó por abandonar el concurso porque acababa de superar el covid y estaba "hecha polvo". Beatriz de la Gándara, productora y amiga de Forqué, también ha aclarado que su salida del programa de TVE no fue "ni por depresión ni por tristeza", según ella misma le confesó: "Me contó que se había ido porque se había infectado de Covid".

En este sentido, y debido a las críticas que ha recibido la productora Shine Iberia desde que se conoció la noticia de su muerte, Jorge Javier Vázquez ha querido romper este martes una lanza a favor de 'Masterchef'. Unas palabras que llaman especialmente la atención porque, hace tan solo unos meses, el presentador cargó contra el formato y animó a que los exconcursantes hablaran. "Me gustaría que explicasen cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa", dejó caer en 'Sálvame'.

Esta tarde, Jorge Javier ha recordado que "a toro pasado es muy fácil decir que no estaba bien o que se le notaba a la legua". "También es verdad que en un programa de televisión, y todos lo sabemos, se trabaja con perfiles muy específicos y muy sensibles. Estamos trabajando continuamente con emociones y personas muy especiales, porque si no, la gente no vería la televisión", ha opinado.

El también conductor de 'Secret Story' ha subrayado que en este tipo de situaciones "surgen elementos que no controlas". "Siempre se está buscando un culpable, pero entiendo que si el programa hubiera detectado algo mínimamente peligroso, lo hubiera cortado", ha añadido para salir en defensa del espacio de la televisión pública.

"Esto de presentar a los programas de televisión como elementos crueles y sanguinarios... Estos programas, o se tratan con personalidades especiales o no tienen ninguna gracia", ha apuntado Jorge Javier, que para finalizar, ha recordado que Verónica Forqué estaba trabajando junto a Shine Iberia en nuevos proyectos.