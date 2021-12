Nathy Peluso acudió el martes a su segunda visita a 'El Hormiguero'. La cantante, que en los últimos meses ha ido ganando más y más popularidad, se encuentra presentando su nuevo single, una versión del éxito 'Vivir así es morir de amor' que interpretó Camilo Sesto en 1978.

"¿Cómo te has ido tan lejos por esta idea, si tú ni habías nacido?", se interesó Pablo Motos. "Realmente me he ido muy cerca, porque es algo super genuino. Siempre admiré mucho esta canción por lo que me hace sentir la progresión, los acordes… Es muy melancólica", explicó ella sobre su elección.

Su idea con la versión era traer un tema del pasado al presente: "Me encargué de hacerla con muchísimo respeto y admiración. Además, me da mucho placer cantarla: es uno de los temas más cantados en los karaokes del mundo", explicó la artista de ascendencia argentina, que en los últimos meses ha colaborado con C. Tangana o incluso Christina Aguilera.

Su tema junto al madrileño, 'Ateo', provocó la indignación de un sector de la iglesia por el baile que ambos artistas hicieron en el videoclip en la catedral de Toledo. "La verdad es que fue satisfactorio, porque significó que la canción se estaba escuchando", reconoció ella sin pelos en la lengua. "Al final, a mí lo que más me importa es la música. Queríamos que la polémica fuese más por otro lado, por el gesto que me agarra del pelo. La iglesia la escogimos porque era un lugar hermoso, estábamos enamorados de lo que nos rodeaba", explicó.

El presentador sorprendió a la invitada trayendo a plató un coulant de dulce de leche, el postre favorito de la argentina. "Lo acaban de traer, está recién hecho", dijo Motos, mientras ella no dudó en disfrutarlo a lo grande: "Este es el sexo que se puede mostrar en televisión a esta hora", bromeó.