Roberto Brasero se pasó durante la mañana de este viernes por el plató de 'Espejo público' para analizar el temporal de frío, lluvia y viento que azota el país. Susanna Griso, presentadora del magacín matinal de Antena 3, se convirtió en la inesperada protagonista de la sección por un ágil movimiento que dejó sin palabras al meteorólogo.

Brasero, que ofrecía la previsión del tiempo para el fin de semana, bromeó con el estilismo de su compañera: "Los pies no los vemos. Se ha venido Susanna con botas y estamos saliendo sin pies".

Griso no se lo pensó dos veces y, para mostrar el calzado que llevaba puesto, dio una divertida "patada voladora" que impresionó a todos en plató. "Susanna, estás desatada", aseguró Diego Revuelta entre risas.

Antes de este curioso momento, la periodista ya había hecho referencia al look que había escogido: "Me visto en función del tiempo y me he venido preparada por si tenía que salir".

La propia Griso ha hecho referencia a su patada en sus redes sociales. "Hoy soy yo quien me cuelo en los mapas de Brasero y me temo que las botas sacan mi vena macarra", ha bromeado.