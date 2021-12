Úrsula Corberó debutó anoche en la televisión estadounidense acudiendo nada más y nada menos al programa de Jimmy Fallon, 'The tonight show'. La actriz viajó hasta Nueva York para hablar de 'La casa de papel', que acaba de estrenar su última parte en Netflix y que la ha convertido en una estrella internacional.

"Esto es alucinante", reconoció ella. "¿Has venido desde Madrid para vernos? Es un honor", le dijo Jimmy Fallon a Úrsula Corberó cuando apareció en el estudio 6B del neoyorquino Rockefeller Center. "¿Te puedes creer que mi primer programa aquí [en Estados Unidos] es con Jimmy Fallon y Nicole Kidman? Algo relajado", bromeó ella, que se desenvolvió con soltura en el programa.

De hecho, la actriz contó a Jimmy Fallon su encuentro por casualidad con Madonna en un viaje en avión de Los Ángeles a Madrid. Corberó explicó que hizo contacto visual con Madonna cuando coincidieron en el baño. Después, la reina del pop se sentó a su lado y le reveló: "Sólo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta Money Heist (La Casa de Papel) y 'Tokio' es mi personaje favorito".

"¿Bromeas, Madonna te dijo eso?", se sorprendió el propio Jimmy Fallon. "Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra", admitía la actriz, que recuerda el encuentro como "vergonzoso". "Me preguntó, ¿sabes quién soy?". Úrsula Corberó le contestó "claro que sé quién eres, eres la jodida Madonna".

"Al cabo de un rato recibí un mensaje.... "Has olvidado tu pasaporte en tu asiento. Así que puedes volar de regreso a casa gracia a Madonna"", recordó la actriz.

Por su parte, el presentador situó al público declarándose fan de 'La casa de papel': "Es la serie del momento. Es la nueva 'El juego del calamar'. Si tuviera que invertir todas mis fichas a una serie, sería a 'Money Heist'. Y ella (Úrsula Corberó) es la protagonista".