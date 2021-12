María José Campanario y Jesulín de Ubrique se convirtieron este martes en los personajes más buscados. El torero y la odontóloga anunciaron por sorpresa, a través de una exclusiva en una revista del corazón, que van a ser padres de su tercer hijo en común. Para conocer cómo están viviendo el embarazo, el programa 'Ya son las ocho' llamó en directo a la pareja, que accedió a descolgar y conceder unas declaraciones a Sonsoles Ónega y sus colaboradores.

"Para nosotros es una bendición. Lo único que queremos es tener un poco de tranquilidad y de paz para poder llevarlo lo mejor posible. Que venga bien y ya está", aseguró Campanario, que de momento prefiere no inclinarse por niño o niña: "Me da igual, lo digo con el corazón. Lo único que queremos es que venga bien".

A pesar de que iba conduciendo, Jesulín también se animó a charlar durante unos segundos con la presentadora y confesó que, en su caso, sí tiene una ligera preferencia. "Ya tengo dos niñas, me gustarían dos niños", aseguró entre risas el torero: "A estas alturas, lo que venga que venga bien".

Campanario reconoció que el embarazo llega "en un momento en el que mi marido no está viajando continuamente para ir a torear". "Voy a estar bastante más acompañada por él. Imagino que con la perspectiva de la edad, porque di a luz a mis hijos muy joven, estoy segura de que lo voy a disfrutar de una manera totalmente diferente", señaló.

En cuanto a cómo se enteró de la noticia, confesó que "tenía en la cabeza que algo no iba bien, pero no sabía a ciencia cierta que estaba embarazada". "A los enfermos de fibromialgia hay una etapa de los embarazos en la que mejoramos mucho, no sé a qué es debido", comentó también en 'Ya son las ocho'.

Para terminar, quiso enviar un mensaje al resto de programas de Telecinco: "Que no sirva de precedente. He cogido el teléfono ahora pero no me sigáis llamando porque es imposible atender a todo el mundo. Os agradezco en el alma el cariño con el que nos estáis tratando".