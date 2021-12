José Yélamo se desplazó este sábado hasta la cocina de Karlos Arguiñano. Durante la entrevista, el popular cocinero no dudó en responder a preguntas sobre política, un tema sobre el que se ha mojado en muchas ocasiones. Además, el presentador de 'laSexta noche' le recordó unas declaraciones que había hecho en su programa de Antena 3, en las cuales afirmaba que siempre había sido "rojo chillón".

"Yo vengo de un pueblo de obreros", comenzó explicando Arguiñano para contextualizar sus orígenes: "Vengo de ese mundo, del mundo obrero. De la soldadura, del cincel y el martillo. Eso no se me ha quitado". "Al final me he hecho empresario, pero tengo el puntito rojillo que tenía cuando tenía 16 años", reconoció.

"Discutíamos mucho. Estuvo en la División Azul, me negaba el holocausto. Gritándome, claro", desveló en el espacio de laSexta. No obstante, Arguiñano quiso dejar claro que no reniega de él: "Era un tipo súper, pero para mí estaba equivocado".

Respecto a la situación política actual, el presentador lo tiene claro: "No les veo que se unan por el bien común, se unen por el bien propio". "No se han unido ni en la pandemia. Cambiaría a todos los políticos, y que vengan otros jóvenes", aseguró Arguiñano, que a pesar de todo, comprende que "gobernar" no es fácil: "Si cuesta llevar las cosas de casa, ¿cómo vas a llevar las cosas de un país?".