Xabier dejó huella en su visita a 'First Dates'. Este influencer vizcaíno de 21 años entró por la puerta del restaurante asegurando que a él Cupido le ha escupido porque no le llega el amor: "Quiero mis derechos por ser persona guapa, aporto a la humanidad una buena imagen. Imaginaros que los extraterrestres nos están viendo desde arriba y ven todo gente fea, pues no van a querer bajar".

"Me ven a mí y seguro que a E.T. le encanto. Soy activista de la cirugía estética, la gente fea no. Yo siempre digo el plástico al mar no, el plástico a mi cara", aseguró Xabier en sus primeros minutos en el programa de Cuatro.

Posteriormente en la barra, Carlos Sobera le pidió al chico vasco cómo se describiría, mostrando todo su desparpajo a la hora de desarrollar su respuesta: "Me defino como un travesti bohemio con actitud de niñata. Me gusta un 'niñateo'".

"¿Pero qué es un 'niñateo'?", le preguntó Carlos Sobera con curiosidad, sin esperarse que Xabier le contestaría con un 'zasca' que le haría reírse a carcajadas junto a Matías Roure y las camareras gemelas en la barra del restaurante: "No sé, en plan, cositas... cosas de gente joven. No lo vas a entender, Carlos".

"Oye no, pobrecito. De gente joven me refiero a Generación Z. Tú eres joven, pero yo más", matizó Xabier para no ofender al presentador. "¡La madre que me parió!", dijo espontáneamente Carlos Sobera.

Dejando aparte este momento, instantes después, Xabier supo que iba a conocer a Julen, un bailarín guipuzcoano de 24 años, que contó a su llegado cómo dio a conocer su orientación sexual: "Cuando salí del armario lo anuncié en redes sociales porque colgué una foto con mi novio de entonces y todo el instituto se enteró".

"A mi madre le escribí una carta porque soy bastante tímido en casa y me cuesta contarle las cosas. La mejor manera fue escribírselo todo tal como lo sentía y se la dejé en la cama para que lo leyera", explicó Julen.

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que los chicos aprovecharon la velada para conocerse más a fondo. De hecho, Xabier no dejó indiferente a nadie después de que reivindicase que los guapos deberían tener más derechos.

"Paris Hilton debería ser la presidenta de Estados Unidos, no tiene talento, pero tiene carisma y eso es muy importante. Es cómo Jesucristo, ha inventado muchas cosas: A los gays, las rubias, el selfie, a las Kardashian, ha inventado todo. Yo si Paris Hilton me quiere escupir, que me escupa", aseguró el chico.

Finalmente, el buen rollo que tuvieron en su cita no fue determinante en la decisión final. Xabier sí se mostró interesado en tener más citas con Julen pero, en cambio, él prefirió que solo fuesen amigos, algo que no le sentó nada bien. "Te voy a llevar a Tanzania a que te coman los leones por decirme que no", aseguró el vizcaíno.