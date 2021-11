El restaurante de 'First Dates' es un lugar en el que tratar determinados temas provocar decepción o enfado durante una. Este es el caso de Chiara y Sergio, dos chicos de 25 y 27 años, que vieron cómo su cita fracasó estrepitosamente después de que la exazafata le hiciese esta pregunta al peluquero: "¿Te gusta el fútbol?".

"Mucho", le contestó Sergio a Chiara, llevándose las manos a la cabeza tras escuchar esa respuesta durante la velada que compartieron en el dating de Cuatro: "¡Qué asco! Fútbol no, por favor. Me parece un deporte tan inútil".

Instantes después, Sergio aseguró que le encantaba ver y jugar al fútbol, desvelando sus grandes e incondicionales sentimientos por el Real Madrid, su club preferido: "El Madrid no me va a fallar nunca y siempre ha estado ahí, pero una chica me puede fallar, se puede ir y puede venir otra, pero mi equipo siempre va a estar ahí".

"Si mi novia me dice quedemos, tendría que ser después del partido. O eso o las dos cosas a la vez", afirmó el peluquero, algo que hizo que Chiara no diera crédito a estas palabras: "¿Cómo? ¿Cena y fútbol juntos? Te pasarías toda la noche viendo la tele".

Cuando parecía que la tensión entre ambos ya se había acabado, lo cierto es que protagonizaron una 'Decisión final' bastante bronca en el restaurante de 'First Dates'. Después de que Sergio dijese que sí quería seguir conociéndola, Chiara enfadó del chico tras explicarle por qué no quería seguir quedando con él: "Lo siento, pero soy muy exigente y físicamente no eres mi prototipo. Eres buena gente".

"¿Eso no es suficiente para ti y el físico es lo más importante? Se ve que eres muy superficial", le dijo Sergio a Chiara, que no se quedó callada a la hora de contestar a las palabras que el chico le había comentado: "Ese comentario sobraba".

"Es que soy muy transparente y digo lo que pienso. Te has picado", afirmó el peluquero. "Si no te gusta el físico es que eres un hipócrita", sentenció la azafata antes de marcharse del restaurante.