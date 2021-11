La entrevista que Isabel Torres dio la noche del 20 de diciembre en 'Sábado Deluxe' emocionó a colaboradores y espectadores, que no dudaron en aplaudir sus palabras. La actriz que dio vida a Cristina Ortiz, La Veneno, en la serie de Los Javis fue diagnosticada de un cáncer de pulmón el año pasado. Aunque este fue el tema principal de su entrevista, también hubo momentos más alegres con anécdotas de por medio.

Torres quiso mostrar desde el primer minuto su agradecimiento "al mejor programa de la televisión" por su labor de entretenimiento y la compañía que han hecho durante la pandemia. Y es que la actriz tenía el sueño de trabajar en Mediaset desde hacía años, un objetivo que trató de conseguir por todos los medios, llegando a participar en uno de sus concursos.

Antes de saltar a la fama con 'Veneno', Isabel Torres se presentó a 'El concurso del año', el programa de adivinar edades que Dani Martínez presentaba en Cuatro. En lugar de presentarse como concursante, se presentó como anónima para que adivinase su edad, aunque la jugada le salió malamente. "Averiguaron a la primera mi edad, me salió fatal", afirmó la actriz entre risas mientras aseguraba que su intervención apenas duró unos minutos.

Isabel Torres recibe en el Deluxe el premio Ondas que ganó por todo su trabajo y talento #isabeltorresdeluxe pic.twitter.com/xcIy8eMYup — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 21 de noviembre de 2021

No obstante, Isabel no tuvo que participar en ningún otro concurso porque gracias a su brillante trabajo interpretando a Cristina Ortiz, pudo hacerse "conocía mundial", como hubiera dicho la difunta vedette. Su gran trabajo se vio reconocido con el Premio Ondas a mejor interpretación femenina, un premio que por fin pudo obtener anoche al no haber podido acudir a la gala de premios por motivos de salud.