'Ya son las ocho' contó en su estreno con varios invitados y también con una visita que sorprendió mucho a Sonsoles Ónega: Ana Rosa Quintana reapareció en pantalla dos semanas después de anunciar su marcha por el tratamiento contra el cáncer de mama que se le ha diagnosticado.

De hecho, Ónega había comenzado el espacio dedicándole el estreno a su compañera y jefa, ya que Ana Rosa es la presidenta de Unicorn Content, productora responsable del programa. "Hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos Ya es mediodía. El programa hoy va por ti", comenzaba diciendo Sonsoles.

Lo que no se esperaba es que a mitad de emisión, Miguel Ángel Nicolás le iba a llevar hacia donde se encontraba la 'madrina', que no llegaba a entrar del todo al plató: "Que tengáis mucha suerte, va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien", dijo la periodista mientras Ónega no podía reprimir la emoción.

Así fue el estreno

Durante su hora y poco de duración, 'Ya son las ocho' trató tal cantidad de asuntos que la presentadora se vio desbordada. Además de la visita de Ana Rosa, el espacio contó con una entrevista a Omar Montes, que también protagonizó un improvisado combate de boxeo contra Cristian Morales, dos veces campeón de España de peso superligero. Al regresar al plató, Sonsoles Ónega reconocía: "Madre mía, qué trajín de programa"

Después el programa atendió también una videollamada con Alexia Rivas y distintos temas de actualidad, como una entrevista con Arón Piper y Blanca Suárez desde los Fotogramas de plata. También hubo tiempo para el reencuentro de Rosa Benito con Gloria Camila, que se estrenaba como colaboradora. Por si no fuera poco, cuando ya habían pasado las nueve de la noche, el espacio contó con una mesa de sucesos a la que se incorporaron Vanesa Lozano y Patricia Alcaraz.