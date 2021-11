Este viernes, durante el estreno de un nuevo reportaje de 'Equipo de investigación', los espectadores vieron durante su emisión un rostro que les resultaba familiar. Poco tardaron en darse cuenta de que se trataba del dueño de un restaurante que apareció en 'Pesadilla en la cocina' en el año 2015, algo que el propio Chicote confirmó a través de su perfil de Twitter.

El programa de investigación, con Glòria Serra al frente, hablaba de los negocios de Alberto Varela, denominado como "el mayor empresario de Ayahuasca del mundo", una sustancia alucinógena que se ha puesto de moda en nuestro país. El protagonista ha montado un negocio en torno a ella, asegurando que cura adicciones, depresiones o trastornos de alimentación. Estas afirmaciones le han llevado a facturar casi dos millones de euros al año y a contar con más de 60 trabajadores. sin embargo, el programa descubrió que sus gastos en seguridad social resultan ínfimos respecto a sus ingresos.

Eran varios los espectadores que en redes sociales comentaron la figura de Alberto Varela, hasta que uno de ellos dio con la clave: "Ya decía yo que me sonaba este tío. Salió en 'Pesadilla en la cocina' con el restaurante Yatri", escribió un internauta.

De hecho, un usuario mencionó al propio Chicote para que confirmase si realmente se trataba de él: "¿Este señor no salió en 'Pesadilla en la cocina' porque sus hijas tenían un restaurante en Ibiza que no sabían manejar?". El chef, tardó poco en confirmarlo: "El mismo". Finalmente, la propia Serra intervino en la conversación: "Me vuelve loca este crossover...que desconocíamos".