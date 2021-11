Isabel Díaz Ayuso también se divirtió en su primera visita al plató de 'El hormiguero'. Además de responder a las preguntas de Pablo Motos, la presidenta de la Comunidad de Madrid también se animó a adivinar canciones españolas de los años 80 y 90 en menos de cinco segundos en el juego que le propusieron en el tramo final de su entrevista.

"Canto como un gato mojado pero, en pocos segundos, puedo decirte el grupo o cómo sigue la canción. Es decir, sabría decirte de cuál estamos hablando", aseguró la política popular antes de adivinar temas como 'Sufre mamón' de Hombres G, '100 gaviotas' de Duncan Dhu, 'Déjame' de Los Secretos y 'Corazón Partío' de Alejandro Sanz, entre otras.

La racha de aciertos de Ayuso sorprendió a Pablo Motos en el transcurso del juego que estaban realizando. "Tengo un buen oído desde pequeña. Y luego, siempre que puedo, estoy todo el día escuchando música. Me quedo la letra de todas las canciones. En inglés también me pasa, pero sobre todo con la música española, que me fascina desde niña. Desde que tenía 7 o 8 años me grababa todas las canciones. Me hacía hasta la carátula de las cintas", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, Ayuso también desveló que sus grupos favoritos cuando empezó a escuchar música eran Los Secretos y Héroes del Silencio, aunque posteriormente también se aficionó a bandas británicas como Depeche Mood, a los que calificó como el grupo de su vida: "Además, me recuerda a mi infancia, a mis amigos del pueblo, a esos veranos largos de tres meses...".

Ayuso: "Los karaokes son la oportunidad para los que cantamos mal"

Además, Isabel Díaz Ayuso también reconoció en su visita a 'El hormiguero' que también visitaba los locales de karaokes: "Y me da igual, pero pido perdón antes y después, aunque también te digo que son la oportunidad para los que cantamos mal. No hay derecho que personas que canten bien vayan ahí. Es que dejadnos un poco. Los demás también tenemos derecho".