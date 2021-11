'La isla de las Tentaciones 4' no se va a hacer de rogar. Telecinco ha decidido no esperar más y ya ha puesto fecha al regreso del reality. Será este miércoles 10 de noviembre cuando regresen las parejas y los 'tentadores', una semana después de que haya finalizado el spin off 'La última tentación'.

Ya durante la presentación a los medios, Mediaset habló de que su interés era fidelizar el público que había seguido esta versión, por lo que han decidido no dar tregua y emitir una edición seguida de otra. Hay que recordar que el reality se estrenó hace menos de dos años y ya se han emitido cuatro ediciones de anónimos y una 'all stars', tres de ellas este 2021.

Lo cierto es que la cadena tiene todas las esperanzas puestas en esta nueva temporada después de que 'La última tentación' no haya causado el impacto del formato original. Aunque terminó con un buen 18% de audiencia, no es comparable con el 27,4% de la última entrega de 'La isla de las tentaciones 3' o el 28% de la segunda temporada.

La incógnita ahora es qué reality va a ofrecer Telecinco cuando termine la emisión de las 'Tentaciones' que en este momento ya no tiene más entregas grabadas. Para colmo, 'Secret Story' tampoco ha obtenido el éxito esperado, por lo que de cara al primer semestre de 2022 la cadena solo cuenta con 'Supervivientes' en su cartera.