‘La voz’ se estrena en la noche de los sábados de Antena 3 con su renovada fase de Asaltos (22:00 horas). En esta entrega, el talent presentado por Eva González estrena la Zona Roja, un lugar en el que los talents podrán ser robados o tener una nueva oportunidad antes de los directos. Al finalizar las actuaciones de los 7 integrantes de un equipo, cada coach elegirá a un único concursante que pasará directamente a la fase de Directos. Entre los seis restantes se mantendrá una tensa carrera por alcanzar la siguiente fase del programa.

Una nueva entrega del 'Deluxe' llega esta noche (22:00 horas) a Telecinco. Después de que se fracturase la tibia y el peroné en un accidente doméstico, Belén Rodríguez regresa al programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Por su parte, laSexta emite esta noche (21:00 horas) una nueva entrega de 'laSexta Noche'. Esta semana, el programa presentado por José Yelamo entrevistarán a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Además, analizarán la actualidad política y los escándalos del rey emérito junto al director de El Español, Pedro J. Ramírez.

La 1 de TVE vuelve a apostar esta noche (22:05 horas) por el cine con la emisión de ‘En busca de la felicidad’. Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años (Jaden Smith), de su piso de San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor.

Además, un nuevo pase de ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salaza’ llega esta noche (22:15 horas) al prime time de Cuatro. El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares.