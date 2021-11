Ana Rosa Quintana se ha despedido temporalmente de los espectadores de su programa. La presentadora del magacín matinal de Telecinco ha anunciado este martes que padece cáncer de mama, motivo por el que se mantendrá un tiempo alejada de la televisión para poder centrarse en el tratamiento y recuperarse por completo. Después de dar a conocer esta noticia, la periodista ha recibido numerosos mensajes de apoyo.

Esta tarde, Ana Rosa ha querido responder a todas esas muestras de cariño que le han llegado con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones. Eso sí, todas en positivo". "Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias", añade.

Al abandonar las instalaciones de Mediaset en compañía de Xelo Montesinos, fundadora y CEO de Unicorn Content, Ana Rosa ha atendido a los medios de comunicación. "Me pienso poner bien, voy a dar mucha lata todavía", ha afirmado la presentadora, que seguirá trabajando detrás de las cámaras: "No hago pantalla porque me parece que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aquí la socia y yo tenemos mucho trabajo por delante en la productora".

Por otro lado, ha afirmado que su familia "está bien" y que todos tienen "buenas perspectivas" de cara a su recuperación. "Esto le pasa desgraciadamente a muchas mujeres y gracias a Dios la medicina avanza mucho", ha comentado ante los reporteros. "Me ha dado la cara y lo he atajado rápido. Lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo", ha añadido con optimismo.

Ana Rosa es consciente del camino que le queda por delante, pero está convencida de que todo irá bien. "Esto es un proceso que ya conocemos. Me he hecho la pandemia entera, no he parado un día y soy una persona con salud y mucha suerte, así que todo va a salir bien", ha finalizado.