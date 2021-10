Josep Pedrerol tiene una nueva baja en 'El Chiringuito de Jugones'. El programa de laSexta ha dicho adiós esta semana a Borja Mazarro, uno de los trabajadores que más años lleva tras las cámaras del programa de Mega y que abandona al equipo de forma inminente.

Tras 11 años en el formato deportivo líder de audiencia, el periodista se ha despedido mediante un mensaje en redes de los seguidores del programa y de sus compañeros durante todo este tiempo: "Nunca olvidaré la oportunidad que me dio Pedrerol cuando aún estaba en la universidad. Gracias de todo corazón", ha expresado en referencia al presentador de Atresmedia.

Mazarro ha dedicado un emotivo comentario al equipo con el que ha compartido prácticamente su trayectoria profesional al completo: "He aprendido, me he formado y he crecido como periodista y persona junto a toda esa familia que siempre será la mía. Me llevo compañeros y amigos para siempre, experiencias y recuerdos imborrables, los mejores años de mi vida", ha publicado.