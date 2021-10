Los aspirantes VIPs de 'Masterchef Celebrity 6' vivieron una prueba de exteriores bastante cargada de roces entre ellos. Uno de los más destacados fue el que protagonizó David Bustamante con Eduardo Navarrete, que le contestó de la siguiente manera después de que le dije que le estaban poniendo la cabeza con un bombo con los gritos: "Pues vete a 'Qué tiempo tan feliz'".

"Os aviso que me hace gracia todo hasta cierto punto. Tener que aguantar a alguien que continuamente me esté gritando aquí (al oído) no me hace ni puta gracia", dijo el cantante con tono muy serio, que le contestó cantando la sintonía del programa que presentaba María Teresa Campos en Telecinco, algo que no le hizo mucha gracia: "Que no me falten el respeto ni me vacilen".

"Nadie te está faltando el respeto", dijo Belén López para calmar el ambiente después de que Eduardo Navarrete dijese que "mejor me voy a callar". "Sí, cállate mejor", sentenció el cantante mientras ayudaba a Juanma Castaño a cortar los tallarines del segundo plato del menú. Posteriormente, casi al termino del cocinado, el diseñador y el artista hicieron las paces con un abrazo.

Otro de los roces de la noche tuvo lugar durante el caótico cocinado del equipo azul. Verónica Forqué volvió a mostrar la actitud que habitualmente tiene en exteriores con sus compañeros, dándole, por ejemplo, una borde contestación a Victoria Abril después de que le pidiese que no tirase una patatas suflés en los platos: "¿Te crees que estoy mal de la cabeza? Tú ocúpate de lo tuyo. Si lo hago, es porque me equivoco porque tú también te equivocas".

Lejos del bronco y tenso tono de estos dos roces, Carmina Barrios también contestó a Verónica Forqué después de que dijese que sabía cómo saber la tarta Tatin que debían realizar en la prueba de exteriores: "La doctora Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. La Gertrudis lo sabe todo".