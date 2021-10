Como no podía ser de otra manera, la polémica entrevista de Kiko Rivera ha llegado este lunes hasta 'Sálvame'. El firme defensor del DJ ha sido Rafa Mora, que ha abandonado el plató visiblemente ofendido por una broma de Nuria Marín, que esta tarde ha tomado las riendas del programa.

"¿Llevas algún billete de 5 o 10 euros en el bolsillo? Igual así baja a contestarte", le ha dicho la presentadora a un reportero que estaba haciendo guardia en la casa de Kiko. Este simple comentario ha provocado que Rafa se haya levantado de su silla. "Qué feo, me voy a merendar", ha dicho el colaborador mientras se iba.

"¿Te has ofendido, Rafa? Será que no tengo razón, que no habla por dinero", ha replicado Nuria ante el tertuliano, que ha salido en defensa de su amigo: "Kiko Rivera ha entrado en este plató más de cinco veces de manera gratuita. Nos ha dado muchos minutos de gloria a todos de manera gratuita". "Siempre por interés", ha apuntado Laura Fa.

En medio de este ambiente cargado de tensión, Nuria no ha ocultado su enfado por la exclusiva del hijo de la tonadillera: "Entenderás que, en ocasiones, los profesionales nos sentimos ofendidos cuando podemos pensar que nos toman por el pito del sereno. Es la sensación que he tenido hoy cuando he leído la revista".

"Desde que supe que esta exclusiva iba a salir ya estaba mosqueada, porque quiero a Anabel. Ella no se ha sentado aquí a hablar mal de Kiko. Si se llega a posicionar, ahora estaría más sola que la una", ha recordado la conductora de 'Sálvame'.