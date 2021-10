La entrevista a Santiago Abascal en 'El Hormiguero' fue de las entregas que más críticas despertó en la historia del programa. La visita del político al programa de Antena 3 fue sentenciada tanto por partidarios de Vox, como por detractores, y Pablo Motos se situó en el punto de mira. Tanto fue el interés que suscitó que el presentador ha querido sincerarse sobre cómo vivió aquel encuentro.

Motos fue el padrino de honor del nuevo programa de Nuria Roca en laSexta, donde quiso explicar cómo se sintió en la recordada entrevista. "Eso era como si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fuesen a disparar en cualquier momento. Se cortaba el aire. Normalmente los previos son muy amigables, pero allí se cortaba la tensión y parecía un duelo", sentenció.

El presentador dio detalles de por qué fue tan mediático aquel momento: "Todo lo que él hace tiene el ruido que tiene y a mí me estaban diciendo que yo estaba blanqueando el fascismo por entrevistar a un candidato que tiene representación parlamentaria exactamente igual que el resto".

También recibió críticas de parte de seguidores de Vox, de lo que también quiso hablar junto a la colaboradora de 'El Hormiguero': Me decían que era un fascista y eso ha quedado en las redes sociales. Después de la entrevistas los de izquierdas pararon y los que me querían matar eran los de Vox. Se enfadaron muchísimo porque la entrevista fue muy dura". "Lo que intenté fue ver la fortaleza de las ideas de Santiago Abascal y hablar claramente del aborto, los inmigrantes o de la homosexualidad y aquello podía resultar incómodo", explicó.

Antes de zanjar el asunto, Pablo reconoció que tras la emisión de aquella entrega vivió momentos muy duros: "Pasé el peor mes desde que presento el programa. Por la calle la gente me insultaba y eso no me había pasado nunca. Los de Vox me decían que yo no tenía nivel para entrevistar a Abascal. Un señor entró en un restaurante se puso a gritarme cosas muy graves delante de mi familia", confesó Nuria Roca.