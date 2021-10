La boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha sido protagonista en los últimas días en 'Sálvame'. Por tanto, no es de extrañar que el 'Deluxe' también quisiera dedicar buena parte de su noche a analizar todo lo relacionado con el evento de Pantoja.

De hecho, la ceremonia contó con la presencia de algunos rostros habituales de la cadena como Raquel Bollo, Amor Romeira o la propia Belén Esteban, que anoche hacía acto de presencia en el 'Deluxe' para contar de primera mano su experiencia en la boda, o al menos intentarlo.

El programa dio inicio sin la presencia de la colaboradora, que fue una de las protagonistas de la boda, tal y como se pudo ver en los numerosos vídeos publicados en redes sociales donde aparecía dándolo todo.

"Esta silla vacía es para Belén Esteban o lo que quede de ella", empezaba diciendo Jorge Javier para explicar que la ganadora de 'Gran Hermano Vip' aún estaba de camino a las instalaciones de Mediaset. Sin embargo, tardó pocos minutos en aparecer y no dudo en asegurar que se lo pasó "fenomenal". También afirmó que "lo he dado todo. No sé a qué hora me acosté. Cante 'La bomba' y canciones de toda la vida".

El presentador, al ver el estado de su voz no dudo en bromear con ella: "Para toda la gente que te está viendo, ¿puedes cantarnos la de 'El Gallo'?". Algo que ella hizo como pudo: "Pero quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo..kikirikiki el gallo sube... Hoy no estoy para cantar", reconoció tras el gran esfuerzo que acababa de hacer. "No puedes negar que vienes de boda, hija", le dijo Jorge entre risas.