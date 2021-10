Boris Izaguirre concedió anoche una entrevista a Xavier Sardá en ‘laSexta Noche’ donde habló de la agresión homófoba que sufrió en el año 1978, unos hechos que hasta ahora eran desconocidos.

“Yo estaba muy excitado porque iba a ver el estreno de ‘King Kong’ con Jessica Lange. Soy muy amanerado y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible que me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara”, ha contado Boris sin desvelar si esto ocurrido en España o Venezuela

No obstante, esta lamentable hecho no impidió que el presentador de ‘Lazos de sangre’ disfrutara su película: “Recuerdo que me levanté, me quité la sangre y entré a ver la película. Quería ver mi película y nada me lo iba a impedir”.

El venezolano ha querido dejar claro que le inquieta que la mayoría de agresores sean ahora jóvenes, algo que según su pensamiento se debe a la falta de visibilidad y referentes: “No estamos tan presentes. No se ve continuamente el beso de personas del mismo sexo. No lo ves en las publicidades, en televisión, en la calle…Ahora hay gente que no quiere besarse en la calle por miedo y eso es fatal”.