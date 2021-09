David Bustamante ha sido muy criticado por una de sus últimas entrevistas. En directo en la Cadena Ser, el exconcursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ opinó sobre feminismo con unas declaraciones que no han sido bien recibidas por muchos en redes sociales por varias meteduras de pata que hace en su definición.

El actual participante de ‘MasterChef Celebrity’ quiso dejar claro que lucha por la igualdad del hombre y la mujer: "Me da mucha pena que se tenga que estar luchando hoy en día por todo eso. Soy hijo de mi madre, novio de mi novia y padre de una niña". Al justificar su respuesta, el cantante no dio con la mejor explicación de su punto de vista por una de sus expresiones: "Imagínate si quiero igualdad o no, si lo mejor que se ha hecho en esta vida es la mujer. También hay que proteger a los hombres y tiene que haber igualdad y no guerras. Y, sobre todo, que no se politice y que vivamos en paz y en tranquilidad porque nos necesitamos los unos a los otros".

Bustamante acabó su mensaje recalcando la necesidad de paz e igualdad en el mundo: "Yo no concebiría la vida sin paz entre nosotros porque amo a la mujer y porque amo al hombre. Ojalá no hubiera tantos conflictos y llegáramos a un punto sin tener que luchar tanto por ello de una forma natural y justa porque lo es". Muchos de los que se percataron de sus palabras las criticaron en redes sociales y atacaron alguna de sus frases de forma contundente.