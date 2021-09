Lydia Lozano, nacida en La Palma, llegó el pasado miércoles a la isla para cubrir la erupción volcánica como enviada especial de 'Sálvame'. La colaboradora ha cogió un avión a primera hora de la mañana para estar con las familias que han perdido sus hogares a causa de la lava. "Lucha por nosotros, protesta, haz lo que tengas que hacer para que nos escuchen", le decía una vecina de la isla.

Visiblemente emocionada por el ambiente que se respira en la zona de la catástrofe, Lydia confesó en un directo lo complicado que le está resultando hacer este trabajo, ya que toda su familia reside allí: "Cada paso que doy me encuentro a alguien que está ayudando o que es amigo de mi primo, a alguien que ha perdido la casa que conoce a mi familia... La gente me abraza, me besa, me pide ayuda".

La periodista ha insistido en la necesidad de ayudar a todas las personas que han perdido sus viviendas a causa de las coladas de lava que se aproximan a la costa y que en las próximas horas podrían alcanzar el mar. "No saben qué hacer. No han perdido el pasado, han perdido el futuro", ha dicho entre lágrimas.

Durante su conexión con Jorge Javier Vázquez, Lydia estuvo acompañada por una de las palmeras afectadas. "No tengo palabras", ha confesado tras escuchar el testimonio de la mujer, que de un día para otro ha perdido su casa "y los recuerdos de toda una vida".

"No os vamos a dejar solos, vamos a pedir la solidaridad de toda España", aseguró la tertuliana de Telecinco, que se rompió por completo antes de finalizar el directo. "Estamos en televisión y hay que cortar, pero me hubiera tirado horas hablando con ellas. Cuando me abrazaba me daba las gracias, es tremendo", lamentaba.