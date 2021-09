Aunque a Manel Fuentes (Barcelona, 1971) le asociamos enseguida con 'Tu cara me suena', el exitoso concurso de imitaciones de Antena 3 que presenta desde hace 10 años, el periodista tiene una larga carrera en la radio ('Doce en punto' , 'El matí de Catalunya Ràdio') y en la televisión ('Crónicas marcianas', 'Caiga quien caiga', 'La noche con... Fuentes y cía'). Ahora es el maestro de ceremonias de ese emocionante juego de adivinar quién canta o no llamado 'Véo como cantas', que acaba de estrenar Antena 3 con éxito. Fuentes está feliz con este proyecto que se une a 'Tu cara me suena', que pronto estrenará su novena edición. Pero aún quiere más.

Hará doblete en Antena 3.

Y si hiciera falta haría un programa diario. Antena 3 sabe sacar lo máximo de sus activos. No tengo problema. YVeo cómo cantas es para mí diferente a lo que he hecho hasta ahora. como Caiga quien caiga, Crónicas Marcianas , La Noche de Fuentes o un talent como Tu cara me suena. Es dar un paso más, porque te metes en un guessing show y porque es un concurso en el que los concursantes se están jugando un dinero en una época en l aque mucha gente lo necesita. Con lo cual, al jugar con las emociones, es un poquito diferente de lo que es un show. Hay una parte que son los asesore,; otra, muy importante, que es el concurso, donde está en juego el dinero, y luego, otra, hacer que en casa se juegue también. Mi tarea es que tenga ritmo. Y el reto es volver a trabajar con gente con mucho talento, como en Caiga quien caiga, y cambiar ese registro.

¿Le ha costado cambiarlo?

La verdad es que me gustan los retos y sigo teniendo alma de aprendiz. Con lo que he estudiado el formato en otros países para ver cuál era la estructura. He trabajado muy duro en casa, en las oficinas de Warner... Y, como pudimos trabajar con un poquito de antelación, las grabaciones fueron muy rápidas. Pero, previamente, sí que tuvimos ese momento de pausa para que la alquimia estuviera al gusto de todos. Estoy muy feliz con el resultado.

Los asesores tienen tanta personalidad como los miembros del jurado de 'Tu cara me suena'. Con lo que debe echar mano de su habilidad para llevarlos.

A Ruth Lorenzo la conozco y es una persona absolutamente perfeccionista que sabe cuidar todos los detalles, y ya había trabajado con El Monaguillo. Con Josie hemos coincidido muchas veces y nunca habíamos logrado trabajar juntos. Y Ana Milán es uno de mis sueños para 'Tu cara me suena', porque es una persona con un gran talento. Con lo que bendito sea el problema de tener que poner orden. Peor sería no tener unos elementos tan potentes.

El programa ha tenido muy buena acogida. ¿Le preocupaba que no fuera así?

Con cualquier trabajo hay que ir con toda la ambición, pero también con toda la humildad. Incluso con 'Tu cara me suena' estamos trabajando desde la base otra vez: cómo sacar partido al mejor escenario, al mejor 'casting'.... Va a ser el décimo año y queremos que esté todo perfecto. Y en en el caso de 'Veo cómo cantas estamos' en la mismas. Pero con el máximo esfuerzo y la máxima ambición, el resultado es bueno. Aunque siempre hay que contar con el beneplácito de la audiencia.

Los asesores, a la vista está, no tienen la más mínima idea de quién es el cantante y quién el impostor. ¿Y usted?

Yo sí sé quién canta bien y quiénn mal, pero, aunque intentas que el concursante acierte, no puede notarse. Y, al mismo tiempo, tienes que pinchar a los asesores para que haya un poquito más de 'show'. Es una situación muy ambivalente y por eso es un reto personal para afianzar más el registro como presentador. Estoy contento del aprendizaje y de los compañeros de viaje.

Tanto en 'Tu cara me suena' como en este programa, ¿cuánto hay de guion y cuánto de improvisación?

Después de años de trabajos en los que nos sabes qué va a pasar, logras experiencia. Quizá 'Caiga quien caiga' sí que era más un trabajo de guion, pero con 'Tu cara me suena' te sientes un poco como Xavi repartiendo juego, porque no sabes muy bien qué va a suceder. Y en 'Veo cómo cantas' no sabes a quién van a elegir primero o qué va a pasar. O si un asesor va a decir algo y tú le sacas jugo. Trabajas un poquito sin red y es ahí donde das lo mejor de ti. Porque sabes que no te puedes amparar en nada.

¿Y qué expectativas tiene con los concursantes de la novena edición de 'Tu cara me suena'?

Hay mucho talento. Gente muy deseada que habíamos intentado que viniera en años anteriores y no habíamos tenido el 'sí' por problemas de agenda o porque no se atrevían a dar el paso Y el 'casting' se cerró cuando había más incertidumbre. Pero muchos tenían ganas de decir: estamos aquí y la vida sigue a pesar del coronavirus. Con lo cual tenemos ganas de volver y trabajar para dar el mejor programa posible a Antena 3.

Nueve temporadas y siempre en lo alto. ¿No le da miedo que ese programa se pueda quemar?

Con miedo no se puede vivir. Y sin asumir retos. Hay que trabajar siempre en el filo de lo que sabes por experiencia y de lo que no sabes, pero crees que eres capaz de dar de ti. Son 10 años de 'Tu cara me suena' y no me quiero poner de abuelo cebolleta, pero no te digo de 'Caiga quien caiga'. Y me podrían decir entonces si no me daba vértigo, y luego en 'Crónicas marcianas', y luego en 'La noche... de Fuentes y cía', que duró lo que tenía que durar. Las cosas tienen sus etapas, pero cuando hay un trabajo honesto y duro, al final hay un público que no nos abandona y hace que sigamos dando el máximo.

¿Y no se ha resentido de los parones sufridos con la pandemia?

No. La anterior edición estuvimos ocho meses parados. Fue el momento más duro, porque dejamos la edición a medias. Y la verdad es que el público volvió superfuerte y estamos encantados. Para esta hemos trabajado muy duro con muchas novedades con lo que celebremos estos 10 años de una manera magnífica.

No se puede quejar, pero ¿sueña con algún otro programa?

Con uno diario. Es algo que me encantaría. Piensa que yo estoy habituado a hacer radio durante seis horas todos los días y luego hacía un 'prime time' o programas de mediodía diarios. Esa gimnasia diaria es algo que echo mucho de menos. Evidentemente, estos 'prime time' son una maravilla y les deseo una larga vida.

¿Un programa diario? ¿Habla de presentar un concurso o el nuevo 'Espejo público'?

Ahí lo dejo. Quien lo tenga que decidir, que lo haga. Pero puede ser un programa de periodismo deportivo, de periodismo normal, concursos o 'talents'. Me sigue apasionando esta profesión, me sigue apasionando comunicar y si el reto es bueno y los compañeros de viaje también, adelante.