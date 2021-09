El pasado viernes se presentó la nueva temporada de Masterchef Celebrity con la presencia de todos los participantes de la sexta edición. La vestimenta de la artista mallorquina Samantha Hudson dio que hablar, como casi todos los que veremos en el programa.

El primer capítulo se estrena el próximo lunes 13 de septiembre en TVE a las 22:10 de la noche.

En la alfombra roja se vieron looks clásicos, elegantes y atrevidos pero el que más destacó, sin duda, fue el de la artista mallorquina Samantha Hudson. La joven no dudó en mostrar su personalidad tan característica con un "look patriota" de camiseta amarilla y malas rojas junto con una falda hecha con el escudo de la bandera española y con la palabra "España". No faltaron unas uñas largas pintadas, por supuesto, de la bandera de nuestro país.

En la presentación, la maestra de ceremonias comentó que "sus platos y sus modelitos han sido muy comentados" a lo que ella respondió: "Para bien o para mal siempre me acompaña la polémica." Samantha ha prometido liarla en las cocinas donde se verá mucho "astracán, esperpento y sinvergonzonería", añade: "No canto, no bailo, no cocino, pero me voy a entregar en cuerpo y alma a estos fogones."

El evento fue caracterizado también por el comentario de Carmina Barrios que dijo a RTVE que no nos podemos perder la nueva edición porque "vais a ver un programa con 16 majaras, a cual más tocado. Hemos hecho de todo, a mí me da hasta vergüenza de verme a mí misma". La actriz no ha dudado en desvelar algunos de los detalles que nos esperan en esta temporada y es que al parecer, se partió de risa cuando vio el tatuaje que tiene Samantha en el coxis: "Se meó literalmente de risa. Me lo hice porque mi madre es muy fan Ahora caigo".

Junto a Samantha y Carmina, aparecerán famosos como las actrices Verónica Forqué, Vanesa Romero, Belén López y Victoria Abril; los presentadores Terelu Campos, Juanma Castaño y Julian Iantzi; el actor y modelo Iván Sánchez; los cantantes David Bustamante, Yotuel Romero y Tamara; el diseñador Eduardo Navarrete; el cómico y presentador Miki Nadal y el rapero "Arkano". MasterChef ha compartido en su cuenta de Twitter un pequeño adelanto para crearnos expectación antes del estreno.