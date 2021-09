Para alegría de los seguidores incondicionales de 'Masterchef Celebrity' este lunes se estrena, en TVE, la nueva edición del talent show más alocado y divertido de la pequeña pantalla, que regresa con un casting de lujo protagonizado por David Bustamante, Terelu Campos, Verónica Forqué, Yotuel Romero, Carmina Barrios, Juanma Castaño, Arkano, Miki Nadal, Victoria Abril, Juanma Castaño, Vanessa Romero, Eduardo Navarrete o Belén López entre otros. Bajo el mando de los chefs Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, buena parte del equipo se desplazo al FestVal de Vitoria para presentar la nueva temporada y confesar qué nos encontraremos en esta esperadísima edición, que promete convertirse en las más comentada y surrealista hasta el momento.

Una experiencia que Eduardo Navarrete describe como "dura, divertida y enriquecedora", mientras que Vanesa Romero no duda en describirla como "una montaña rusa de emociones y una locura muy divertida" y Micky Nadal como "inolvidable". Terelu, más sincera que nunca, confiesa que fue toda una "cura de humildad porque al final ninguno conocemos la cocina de la alta cocina y todo lo que tu has trabajado en tu vida no te sirve para nada en 'Masterchef', es otro mundo"

"Cuando nos hemos reído nos lo hemos pasado mejor que nadie, cuando hemos sufrido, más que nadie... se llevaba con resignación", desvela la hija de Teresa Campos, que ha destacado la dureza de los intensos madrugones, a los que no estaba acostumbrada. Otra dificultad añadida fue compaginar el rodaje del programa con su colaboración en 'Viva la vida', que Terelu define como "muy complicado. Estaba agotada, era como estar ausente por momentos".

Algo en lo que coincide Victoria Abril que, sin dudarlo, ha definido la experiencia de 'Masterchef' como "inenarrable", confesando qué ha aprendido de su paso por el talent: "Ahora emplato mucho mejor, yo hago lo de siempre, les doy de comer pero ahora lo presento bien, tan bien que me dicen que como se nota que he pasado por Masterchef"