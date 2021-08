'Sálvame' ha contado este martes con la intervención de Jorge Javier Vázquez. El presentador titular ha llamado en directo a su programa y ha mantenido una conversación con Carlota Corredera, que ha reconocido que atraviesa por una de sus peores etapas en el espacio de Telecinco.

El de Badalona, que apura sus últimos días de vacaciones a muy poco del gran estreno de 'Secret Story', ha confesado que está "inquieto por lo que está sucediendo" en su programa: "En todos los años que llevamos, no recuerdo un terremoto tan profundo".

Carlota, que durante los últimos meses ha recibido multitud de ataques por parte de los defensores de Antonio David Flores, ha aprovechado la llamada de Jorge Javier para explicar cómo se siente: "Tengo muchas ganas de hablar contigo porque seguro que me va a ayudar".

"Ayer me dieron mi primer premio, que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional. Lo que lleva pasando aquí desde hace meses nos ha pasado factura. Este está siendo mi peor verano en Sálvame", ha reconocido la presentadora. Tras escucharla, Jorge Javier le ha mandado un mensaje: "Para superar este tipo de situaciones, que yo he pasado varias, es fundamental reconocerlo. Es la manera de coger aire para continuar. Me parece muy valiente que digas que no estás bien".

Carlota, emocionada y con lágrimas en los ojos, ha sido incapaz de hablar durante unos segundos y ha seguido escuchando con atención a Jorge Javier. "Entiendo por lo que estás pasando. Es una situación que salpica a toda la familia. Cuando uno está solo se vive con más tranquilidad, pero cuando estás acompañado tienes que ocuparte de que quienes están a tu lado no sufran", ha señalado.

Además, el presentador ha recordado una anécdota que tuvo lugar cuando presentaba 'GH Revolution', la edición menos vista en la historia del formato: "Tenía pareja y salimos a pasear con los perros. Le notaba muy triste y me dijo que había leído en un artículo que mi carrera se iba a acabar. Me entró la risa". "Te estarán dando hostias sin parar hasta que encuentren a otra", ha finalizado.