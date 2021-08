Se trata ya de una habitual en Mediaset, uno de sus rostros más populares. Lo cierto es que estar en la cresta de ola acarrea todo tipo de comentarios, buenos, aunque también, no tan positivos. Es lo que ha ocurrido hoy con Violeta Mangriñán, que mientras se encuentra disfrutando de un lujoso resort en Benahavís (Marbella), ha sido señalada por 'Socialité' por su irresponsabilidad al volante durante este verano.

El espacio ha asegurado que la concursante de 'Supervivientes' ha sido vista circulando sin cinturón y con su perra Canela en brazos, poniendo en riesgo su vida y la de sus acompañantes. Como era de esperar, su reacción no se ha hecho esperar y ha contestado rápidamente al espacio presentado por Nuria Marín asegurando que todo lo que han asegurado es rotundamente falso.

Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram, poniendo de nuevo en cuestión la ética del espacio: "Entiendo que 'Socialité' ande falto de contenido, lo que no entiendo es que traten de rellenarlo a base de mentiras o injurias", ha escrito.

En palabras de la joven, las imágenes emitidas por el programa, directamente desde su cuenta en la citada red social, mostraban que, a pesar de lo que han intentado transmitir a la audiencia, ella sí llevaba el cinturón de seguridad puesto, tal y como reza las normas de circulación de Dirección General de Tráfico (DGT). Además, ha recordado la dolorosa pérdida de su tío hace algunos años en la víspera de Navidad: "Sé perfectamente lo que es perder a un ser querido".

"Si en las imágenes no se ve con claridad, lo más correcto y profesional es cerciorarse antes de emitir informaciones erróneas, falsas e injuriosas", denunciaba, tras la intentona de la cadena de sacarle los colores ante la audiencia.

No atenderá al programa

Violeta Mangriñán se ha sorprendido de que en esta ocasión, pese a que asegura que acostumbran a hacerlo, la redacción del programa no se haya puesto en contacto con ella previamente para preguntarle por lo sucedido. No obstante, y visto lo visto, no quiere volver a saber nada de ellos tras lo ocurrido este fin de semana.

Uno de las figuras que ha salido peor parada en este malentendido ha sido la de Nuria Marín. La presentadora de 'Socialité', a la que Mangriñán escribía a través de un mensaje privado en Instagram pidiendo explicaciones, le contestaba afirmando que ella misma le había defendido. No contenta, la valenciana lo ha puesto en entredicho: "No vale la pena seguir porque es lamentable", finalizaba.

'Socialité' denunciaba los hechos a través de un representante de la asociación Stop Accidentes, quien informaba en una grabación telefónica que conducir sin las manos al volante incurría en una sanción económica que, junto a las demás, podría alcanzar los 1.000 euros. Otra de ellas, por ejemplo, es la de no llevar puesta la mascarilla anti-COVID cuando se comparte el interior de un vehículo con una persona no conviviente.

"Hasta donde yo sé, cantar mientras se conduce no es cometer ninguna infracción temeraria", indicaba también Mangriñán. Si bien, Fernando Muñoz, vicepresidente de la asociación y el portavoz en cuestión, afirmaba que en las imágenes denota cómo se preocupa más de tal ejercicio, junto a sus amigas, que de estar pendiente del adecuado manejo del automóvil, realmente Violeta no incumple las reglas de la misma forma que sí lo hacen los familiares de su pareja.

Vacaciones agitadas

Habiendo estado de vacaciones anteriormente en Ibiza, Mangriñán, que además de ser siempre tendencia por sus looks y su apariencia física cuidada al más mínimo detalle, también ha estado en el foco debido a sus ataques de pánico y a la anorexia que sufrió hace algún tiempo. Sabe que todo lo que hace genera reacciones y críticas en la comunidad de usuarios que sigue sus pasos, por lo que cada día está más que curtida en este tipo de contratiempos.

Hace pocos días, la también participante de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' utilizaba su proyección en la red social para dar visibilidad a la importancia de la salud mental, que tras los episodios vividos, es una de sus máximas prioridades.