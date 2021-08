Tras el testimonio de José Ortega Cano en el especial de 'Viva la vida' en prime time (tiulado 'Viva el verano'), el programa contó el sábado con Ana María Aldón, que repasó las declaraciones de su marido. "Anoche hubo un momento en el que me planteé '¿qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de su mujer aunque ella no esté?'", confesaba la mujer del torero.

Aldón miró a cámara y se puso seria: "Hay mucha gente que dice que soy una aprovechada, porque no me conocen o no saben a la presión a la que me expongo cada día desde hace nueve años, pero eso me hace muy vulnerable".

Aunque sus compañeros en el plató intentaron hacerle entender que el torero también está enamorado de ella, la diseñadora rompió entre lágrimas: "Ellos tuvieron un amor tan bonito, tan maravilloso, tan idílico... Eso a veces me lleva a pensar qué hago yo aquí, pero la vida nos ha puesto a los dos en el mismo camino y nos ha dado un hijo maravilloso". "Como yo lo conozco a él, sé el corazón que tiene y sé cómo ama a Rocío, pues llega un momento en el que me siento así", añadía.

Toñi Moreno intervino para tener una conversación más íntima con la tertuliana y darle su punto de vista: "Tú eres la mujer de Ortega Cano, no es fácil lo que tú estas haciendo, estar con un viudo es muy difícil porque tienen historias idealizadas sin terminar". "Cuando yo llegué a esa casa había un cuadro enorme de Rocío y ahí sigue, yo no soy quién para quitarlo ni lo voy a hacer nunca. Yo lo tengo asumido. Yo llegué y ella ya estaba. ¿Quién soy yo? Yo estoy, la que no está es ella. Está en una imagen y en el corazón de su gente", aseguró.