Los rumores sobre el posible fichaje de Olga Moreno por algún programa de televisión para la próxima temporada cobran fuerza. Mientras que Susanna Griso descartó por completo la incorporación de la mujer de Antonio David Flores a 'Espejo público', Joaquín Prat también se ha pronunciado sobre esta posibilidad. En cambio, el copresentador de 'El programa de Ana Rosa' no cierra la puerta de su espacio a la exsuperviviente.

En declaraciones a Europa Press, el periodista no descarta que Olga pueda convertirse en colaboradora del magacín matinal de Telecinco. Después de resoplar y soltar un "madre mía" al ser preguntado por este asunto, Prat afirmó que "todo el mundo tiene cabida y más una persona que está de plena actualidad".

"No estaría mal, si ella quiere, sin ningún problema, nosotros encantados de recibir a gente nueva", aseguró el también conductor de 'Cuatro al día'. En cuanto a la posible reaparición de Antonio David, tiene una opinión distinta y no ve factible que eso pueda ocurrir a corto plazo: "Va a tener que esperar. No lo decido yo, eso lo decide la cadena, y de momento va a estar en barbecho".

El fichaje de Olga Moreno por 'El programa de Ana Rosa' no sería ninguna sorpresa, ya que durante los últimos meses se ha convertido en el altavoz de Rocío Flores. Aunque en un principio la hija de Rocío Carrasco dejaba claro que fichaba por el magacín para opinar de 'Supervivientes', acabó dejando más de un titular sobre la relación con su madre.

Tras ganar el reality show de supervivencia, Olga Moreno protagonizó el especial 'Ahora Olga', una réplica al documental de Rocío Carrasco que no convenció entre la audiencia al no aportar ningún tipo de prueba, como sí hizo la hija de Rocío Jurado en su programa. Además, ni 'Sálvame' ni 'Socialité' se hicieron eco de su entrevista.