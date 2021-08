Las infernales temperaturas que han puesto en riesgo extremo a todo el país debido a la ola de calor ‘Lucifer’, procedente de África, han llevado a Matías Prats a protagonizar nuevamente uno de sus cómicos y divertidos chistes, en el riguroso directo de las Noticias de Fin de Semana de Antena 3 del mediodía del sábado.

El prolífico y veterano presentador, que presume de una exitosa y ejemplar trayectoria profesional al frente de la televisión, se ponía frente al mapa de la península ibérica para describir lo que él mismo casi anticipaba y describía como un apocalipsis: “Solamente verlo asusta”.

En tono jocoso, y como acostumbra a pronunciar ante la audiencia, el madrileño no dudó en exagerar sobre el tema, con sus característicos gestos, comparando las inclemencias meteorológicas actuales, en granate, a las que todo el país se encuentra sometido con “una especie de antesala del infierno”. El caso es que no se queda lejos, porque realmente la pantalla del plató de Atresmedia no vislumbraba apenas zona alguna en color azul, relegando únicamente como zonas seguras a las islas y al norte del país.

Si bien el pasado mes de julio fue el más caluroso desde que los registros tienen constancia, se puede decir que el pasado 14 de agosto fue, sin duda, uno de los días más duros de esta primera ola de calor del verano, que únicamente ha provocado que al menos ocho provincias se encuentren en alerta roja, llegando a alcanzar hasta los 46 grados centígrados durante la jornada vespertina. Entre las comunidades más afectadas se encuentran Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón.

La información meteorológica ha cobrado especial relevancia en los informativos del conjunto de las cadenas de televisión nacionales a lo largo de la última semana, haciéndose con multitud de titulares y encabezados, influenciados a su vez por los incendios que acontecen en países del Mediterráneo, como Italia, Grecia o Turquía, donde la lucha de las autoridades por sofocarlos aún continúa de forma latente, provocando incluso víctimas mortales.

Pese a que no es la primera vez que Prats no deja pasar por alto la oportunidad de lanzar uno de sus chascarrillos, con demasiados precedentes a lo largo de más de 10.000 informativos, lo cierto es que ‘Lucifer’ no da respiro alguno y el peligro ante la amenaza de nuevos fuegos, tras los que acontecidos en localidades como Azuébar (Castellón) o Navalacruz (Ávila), es aún una realidad. "Solo los que viven en la costa se libran de la ola de calor, que está en su máximo”, interpretaba ante el gráfico y los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).